Художник Константин Собянин: «Арт-резиденция — место, где собираются полюсы противоположностей»

Posted 26 декабря 2022, 10:42
Published 26 декабря 2022, 10:42
Modified 2 марта 2023, 14:30
Updated 2 марта 2023, 14:30
Выставочный сезон 2022 года открывала выставка Константина Собянина «Шаги». Работы были представлены в таких направлениях, как живопись, графика, масло, пастель. Те, кто знаком с его творчеством, отмечают, что художник Константин Собянин стремится кардинально менять уже найденные композиционные решения, схемы построения пространства, характер самой живописи.
Сам Константин Собянин говорит об Арт-резиденции как об уникальном месте. Здесь, по его словам, встречаются абсолютно противоположные полюсы, можно увидеть самые неожиданные проекты. «Мне, как художнику, очень комфортно на этой площадке. Выставка «Шаги» была посвящена моему творческому пути, как и через что я прошел», — вспоминает о прошедшем мероприятии Константин Собянин.
Куратор Арт-резиденции Юрий Лапшин отметил, что новые работы художника расширяют представления зрителя о творческих возможностях Константина. Его поиски разнообразных пластических средств позволяют увидеть и показать сущность явления, его глубину и смысл. «В пейзажах Константина есть ощущение гармонии мира, и человеческие переживания отступают перед великой жизненной силой природы», — рассказывает Юрий Лапшин.
Стоит добавить, что и в наступающем году зрителей и гостей площадки ждет выставка Собянина под названием «Философия зимы», где будут представлены как пейзажи, так и сюжетные композиции, где есть человек.
Пермская Арт-резиденция — это выставочное пространство для художников, музыкантов, деятелей современного творчества, расположенное в краевой столице на Монастырской улице, 95а. Более подробная информация о каждом мероприятии опубликована на сайте. Вход — по билетам Арт-резиденции, цены указаны на сайте площадки.
Проект реализуется МБУК «Пермская дирекция» при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.