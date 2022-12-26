Художник Константин Собянин: «Арт-резиденция — место, где собираются полюсы противоположностей»

Сам Константин Собянин говорит об Арт-резиденции как об уникальном месте. Здесь, по его словам, встречаются абсолютно противоположные полюсы, можно увидеть самые неожиданные проекты. «Мне, как художнику, очень комфортно на этой площадке. Выставка «Шаги» была посвящена моему творческому пути, как и через что я прошел», — вспоминает о прошедшем мероприятии Константин Собянин.