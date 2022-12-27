МЧС предупреждает автомобилистов о гололеде в Пермском крае

При ухудшении погоды возможен сход снега и льда с крыш, увеличение количества ДТП на дорогах и пробки. Кроме того, существует риск обрыва проводов. Спасатели рекомендуют не парковать автомобили рядом с деревьями и линиями электропередач. Пешеходам стоит быть внимательнее при нахождении рядом со зданиями, на крышах которых лежит снег.