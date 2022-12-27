МЧС предупреждает автомобилистов о гололеде в Пермском крае

Posted 27 декабря 2022, 11:10
Published 27 декабря 2022, 11:10
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Пермском крае с 27 по 28 декабря ожидаются неблагоприятные погодные явления: наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач, ветках деревьев. На дорогах возможна гололедица, предупреждает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
При ухудшении погоды возможен сход снега и льда с крыш, увеличение количества ДТП на дорогах и пробки. Кроме того, существует риск обрыва проводов. Спасатели рекомендуют не парковать автомобили рядом с деревьями и линиями электропередач. Пешеходам стоит быть внимательнее при нахождении рядом со зданиями, на крышах которых лежит снег.
При происшествии стоит звонить по телефону вызова служб экстренного реагирования. С мобильного телефона их можно вызвать по номерам 101 и 112, со стационарного — 01.