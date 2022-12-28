На пермского оппозиционера Константина Окунева возбуждено шестое с начала года административное дело

Летом этого года за неуважение к власти, дискредитацию ВС России Константин Окунев уже был признан виновным четыре раза, оштрафован в общей сложности на 118 тыс. рублей. Все четыре решения были обжалованы в кассации, судебные процессы пока не назначены.