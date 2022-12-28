На пермского оппозиционера Константина Окунева возбуждено шестое с начала года административное дело

Posted 28 декабря 2022, 10:28
Published 28 декабря 2022, 10:28
Modified 2 марта 2023, 14:17
Updated 2 марта 2023, 14:17
В отношении пермского оппозиционного политика Константина Окунева возбуждено шестое с начала года административное дело. Об этом сам политик сообщает в соцсетях.
По словам Окунева, он получил постановление о привлечении к административной ответственности от Дзержинской районной прокуратуры. Как подчёркивает политик, публикация, на которую ссылается прокуратура, сделана с аккаунта, принадлежность которого Окуневу не установлена.
В опубликованных фото документа видно, что оппозиционера обвиняют в возбуждении ненависти и вражды одной социальной группы к другой: солидаризирующихся и не солидаризирующихся «с политическим курсом Президента России В.В. Путина». Административное дело возбуждено по 20.3.1 КоАП России и направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский суд Перми.
Предыдущее дело на бывшего депутата Заксобрания Пермского края было возбуждено 3 ноября. Тогда было составлен протокол об административном правонарушении в связи с постами, которые содержат «неуважение к обществу, государству, государственным символам, Конституции России или органам власти».
Запись от 10 сентября посвящена выборам, по мнению надзорных органов, «содержит высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств действующего президента РФ и его личности в целом».
Летом этого года за неуважение к власти, дискредитацию ВС России Константин Окунев уже был признан виновным четыре раза, оштрафован в общей сложности на 118 тыс. рублей. Все четыре решения были обжалованы в кассации, судебные процессы пока не назначены.