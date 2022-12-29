В БК «Парма» произошла ротация американских легионеров-защитников

Posted 29 декабря 2022, 12:21
Published 29 декабря 2022, 12:21
Modified 2 марта 2023, 14:17
Updated 2 марта 2023, 14:17
Американский защитникБрайон Аллен ушёл из БК «ПАРМА-ПАРИ». Соглашение о досрочном расторжении контракта подписано игроком и клубом, сообщают в «Парме».
Заменил его американский же 27-летний защитник Айзея Риз. Он подписал соглашение с пермским клубом до конца этого сезона.
Айзея Риз (84 кг, 196 см) выступал в чемпионате NCAA за команду колледжа Canisius College (Буффало, Нью-Йорк, 2016–2019 г.). Начал профессиональную карьеру в G League и провел сезоны 2019/20 и 2020/21 за фарм-клуб «Голден Стэйт».
В сезоне 2021/2022 выступал за «Лондон Лайонс», набирая 16,4 очка, 7,1 передачи, 5,6 подбора и 2,3 перехвата в Кубке ФИБА-Европа. В сезоне 2021/2022 в матчах чемпионата Великобритании в среднем набирал 19,5 очка и делал 4,5 подбора и 6,7 передачи.
Летом 2022 года присоединился к БК «Самара» и дебютировал в Единой Лиге ВТБ. Средняя статистика за 21:34 минуты на паркете — 7.1 очка, 1.8 подбора, 3.2 передачи, 1.1 перехват.