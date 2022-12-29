В БК «Парма» произошла ротация американских легионеров-защитников

В сезоне 2021/2022 выступал за «Лондон Лайонс», набирая 16,4 очка, 7,1 передачи, 5,6 подбора и 2,3 перехвата в Кубке ФИБА-Европа. В сезоне 2021/2022 в матчах чемпионата Великобритании в среднем набирал 19,5 очка и делал 4,5 подбора и 6,7 передачи.