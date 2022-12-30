Прокуратура заставила властей Чусовского округа обеспечить деревню питьевой водой

Posted 30 декабря 2022, 05:48
Published 30 декабря 2022, 05:48
Modified 2 марта 2023, 14:17
Updated 2 марта 2023, 14:17
В деревне Мульково люди жили без питьевой воды. Нарушения выявила Чусовская городская прокуратура во время надзорных мероприятий. Местные жители использовали в качестве источников питьевого водоснабжения два общественных колодца. Однако органы Роспотребнадзора в ходе анализа выявили, что вода в них не соответствовала нормативным требованиям.
По результатам проверки прокурор через суд потребовал обязать администрацию Чусовского округа организовать водоснабжение Мульково. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.