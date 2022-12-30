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Posted 30 декабря 2022, 05:48

Published 30 декабря 2022, 05:48

Modified 2 марта 2023, 14:17

Updated 2 марта 2023, 14:17

Прокуратура заставила властей Чусовского округа обеспечить деревню питьевой водой

Прокуратура заставила властей Чусовского округа обеспечить деревню питьевой водой

30 декабря 2022, 05:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Анализ Роспотребнадзора показал, что вода из общественных колодцев в населенном пункте не соответствует установленным нормативам.

В деревне Мульково люди жили без питьевой воды. Нарушения выявила Чусовская городская прокуратура во время надзорных мероприятий. Местные жители использовали в качестве источников питьевого водоснабжения два общественных колодца. Однако органы Роспотребнадзора в ходе анализа выявили, что вода в них не соответствовала нормативным требованиям.

По результатам проверки прокурор через суд потребовал обязать администрацию Чусовского округа организовать водоснабжение Мульково. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

#Общество#Коммунальный рай
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