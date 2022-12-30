Прокуратура заставила властей Чусовского округа обеспечить деревню питьевой водой

В деревне Мульково люди жили без питьевой воды. Нарушения выявила Чусовская городская прокуратура во время надзорных мероприятий. Местные жители использовали в качестве источников питьевого водоснабжения два общественных колодца. Однако органы Роспотребнадзора в ходе анализа выявили, что вода в них не соответствовала нормативным требованиям.