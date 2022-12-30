В Пермском крае по вине водителя мотоцикла погиб его пассажир

Житель Пермского края обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места ДТП). По версии следствия, аварии произошла ночью в сентябре прошлого года. Водитель мотоцикла «ДНЕПР 16» с коляской, в которой был пассажир, столкнулся с припаркованным на обочине внедорожником.