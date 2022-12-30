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Posted 30 декабря 2022, 11:56

Published 30 декабря 2022, 11:56

Modified 2 марта 2023, 14:17

Updated 2 марта 2023, 14:17

В Пермском крае по вине водителя мотоцикла погиб его пассажир

В Пермском крае по вине водителя мотоцикла погиб его пассажир

30 декабря 2022, 11:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Дтп
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Житель Пермского края обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места ДТП). По версии следствия, аварии произошла ночью в сентябре прошлого года. Водитель мотоцикла «ДНЕПР 16» с коляской, в которой был пассажир, столкнулся с припаркованным на обочине внедорожником.

Водитель превысил разрешенную скорость во время движения по дворовой территории одной из улиц села Кыласово в Ильинском городском округе. После этого мотоциклист не остановился и не оказал помощь пострадавшему, а сбежал с места аварии. В результате ДТП пассажир мотоцикла скончался на месте.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Пермский районный суд для рассмотрения по существу. Мотоциклисту грозит лишения свободы на срок до 12 лет с лишением водительских прав на срок до трех лет.

#Авто#Дтп
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