На трассе «Полазна — Чусовой» снегоуборочный трактор столкнулся с иномаркой

Со стороны Полазны ехал фронтальный погрузчик, который занимался очисткой автодороги от снега. На 74 км трассы по неустановленной причине водитель трактора допустил снос задней оси погрузчика на встречную полосу движения, по которой в это время двигался автомобиль Volkswagen. Как рассказали в Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской», в результате транспортные средства столкнулись, водитель иномарки погиб на месте.