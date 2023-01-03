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Posted 3 января 2023, 04:07

Published 3 января 2023, 04:07

Modified 2 марта 2023, 14:16

Updated 2 марта 2023, 14:16

На трассе «Полазна — Чусовой» снегоуборочный трактор столкнулся с иномаркой

3 января 2023, 04:07
Сюжет
Дтп
Госавтоинспекторы просят водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

В Пермском крае, вчера, 2 января, около 15:20, на трассе «Полазна — Чусовой» произошло смертельное ДТП, информация о нем опубликована в сообществе «ЧП ДТП Пермь» «ВКонтакте».

Со стороны Полазны ехал фронтальный погрузчик, который занимался очисткой автодороги от снега. На 74 км трассы по неустановленной причине водитель трактора допустил снос задней оси погрузчика на встречную полосу движения, по которой в это время двигался автомобиль Volkswagen. Как рассказали в Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской», в результате транспортные средства столкнулись, водитель иномарки погиб на месте.

В ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах, а также пристегиваться ремнями безопасности.

#Авто#Дтп
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