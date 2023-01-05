В Перми автобусный маршрут №56 станет курсировать без кондуктора

Posted 5 января 2023, 16:45
Published 5 января 2023, 16:45
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
С 9 января на бескондукторную оплату проезда перейдет автобусный маршрут №56 «Микрорайон Крохалева — Станция Пермь-2». Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.
Оплата в автобусах маршрута будет осуществляться через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок автобуса.
На сегодняшний день в Перми без кондукторов работают все трамваи и большинство автобусных маршрутов.
За январь-ноябрь 2022 года на кондукторах в общественном транспорте Перми сэкономили 565 миллионов рублей.