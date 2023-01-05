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Posted 5 января 2023, 16:45

Published 5 января 2023, 16:45

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Перми автобусный маршрут №56 станет курсировать без кондуктора

5 января 2023, 16:45
Сюжет
Пермская езда
Изменения произойдут с 9 января.

С 9 января на бескондукторную оплату проезда перейдет автобусный маршрут №56 «Микрорайон Крохалева — Станция Пермь-2». Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.

Оплата в автобусах маршрута будет осуществляться через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок автобуса.

На сегодняшний день в Перми без кондукторов работают все трамваи и большинство автобусных маршрутов.

За январь-ноябрь 2022 года на кондукторах в общественном транспорте Перми сэкономили 565 миллионов рублей.

#Общество#Пермская езда
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