Из-за поломки по дороге в Пермь остановилась «Ласточка» из Чусового

Posted 8 января 2023, 09:15
Published 8 января 2023, 09:15
Modified 2 марта 2023, 14:15
Updated 2 марта 2023, 14:15
Из-за поломки остановился в пути электропоезд «Ласточка» сообщением Чусовой — Пермь, рассказали журналисту Properm.ru пассажиры. Состав задержан на путях в районе населенных пунктов Селянка-Кутамыш, не доезжая станции Комарихинская.
Электропоезд вышел со станции Чусовская в 12:10 и должен по расписанию прибыть в Пермь в 15:12.
«Проводники обходят пассажиров, спрашивают, есть ли кто-то, кто опаздывает на поезд дальнего следования или самолет. Говорят, что ждем локомотив, чтобы добраться до Перми», — рассказали журналисту находящиеся в составе читатели.
Также пассажиры поделились, что сразу после отправления из Чусового электропоезд несколько раз останавливался в пути, пока не встал окончательно.
Официально на странице «Пермская электричка» сообщается, что зарегистрирована задержка электропоезда № 7187, ст. Чусовская — ст. Пермь 2. По техническим причинам на 13:30 местного времени он опаздывает ориентировочно на 30 минут от расписания.