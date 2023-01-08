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Posted 8 января 2023, 09:15

Published 8 января 2023, 09:15

Modified 2 марта 2023, 14:15

Updated 2 марта 2023, 14:15

Из-за поломки по дороге в Пермь остановилась «Ласточка» из Чусового

Из-за поломки по дороге в Пермь остановилась «Ласточка» из Чусового

8 января 2023, 09:15
Фото: Properm.ru.
Электропоезд был остановлен после выезда со станции Чусовская.

Из-за поломки остановился в пути электропоезд «Ласточка» сообщением Чусовой — Пермь, рассказали журналисту Properm.ru пассажиры. Состав задержан на путях в районе населенных пунктов Селянка-Кутамыш, не доезжая станции Комарихинская.

Электропоезд вышел со станции Чусовская в 12:10 и должен по расписанию прибыть в Пермь в 15:12.

«Проводники обходят пассажиров, спрашивают, есть ли кто-то, кто опаздывает на поезд дальнего следования или самолет. Говорят, что ждем локомотив, чтобы добраться до Перми», — рассказали журналисту находящиеся в составе читатели.

Также пассажиры поделились, что сразу после отправления из Чусового электропоезд несколько раз останавливался в пути, пока не встал окончательно.

Официально на странице «Пермская электричка» сообщается, что зарегистрирована задержка электропоезда № 7187, ст. Чусовская — ст. Пермь 2. По техническим причинам на 13:30 местного времени он опаздывает ориентировочно на 30 минут от расписания.

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