Следствие называет приоритетные версии инцидента в пермском аэропорту

Следствие рассматривает все возможные версии случившегося утром 8 января в аэропорту Большое Савино, сообщили в следственном комитете на транспорте. Называется несколько возможных причин выкатывания самолета «Победы» за пределы взлетно-посадочной полосы. Это ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета.