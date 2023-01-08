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Posted 8 января 2023, 17:52

Published 8 января 2023, 17:52

Modified 2 марта 2023, 14:15

Updated 2 марта 2023, 14:15

Следствие называет приоритетные версии инцидента в пермском аэропорту

8 января 2023, 17:52
Следственные органы устанавливают обстоятельства авиационного происшествия в аэропорту.

Следствие рассматривает все возможные версии случившегося утром 8 января в аэропорту Большое Савино, сообщили в следственном комитете на транспорте. Называется несколько возможных причин выкатывания самолета «Победы» за пределы взлетно-посадочной полосы. Это ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета.

По предварительным данным, утром 8 января в аэропорту Большое Савино при выруливании на взлетную полосу воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 авиакомпании «Победа» по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) совершило выкат влево на два метра за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал.

На борту самолета находилось 183 пассажира и 6 членов экипажа. Пассажиры эвакуированы, пострадавших нет, самолет повреждений не получил.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовали процессуальную проверку, выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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