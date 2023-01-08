properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января 2023, 09:33

Published 8 января 2023, 09:33

Modified 2 марта 2023, 14:15

Updated 2 марта 2023, 14:15

За неделю каникул в Прикамье полицейские поймали две сотни пьяных водителей

За неделю каникул в Прикамье полицейские поймали две сотни пьяных водителей

8 января 2023, 09:33
Фото: 1MI.
С начала 2023 года в Пермском крае в ДТП погибли шесть человек.

За первую неделю января сотрудниками дорожно-патрульной службы пресечено 246 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. Из них в отношении 31 нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

В новогодние праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции Пермского края усилили контроль за дорожным движением, организуя рейдовые мероприятия на дорогах региона, сообщают в ведомстве. Главной целью стало предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и исключение из участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Прикамья напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тыс. рублей. (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

Главная новость по теме
В Пермском крае с начала 2023 года в ДТП погибло шесть человек
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика