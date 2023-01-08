За неделю каникул в Прикамье полицейские поймали две сотни пьяных водителей

Госавтоинспекция Прикамья напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тыс. рублей. (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).