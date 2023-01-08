За неделю каникул в Прикамье полицейские поймали две сотни пьяных водителей

Posted 8 января 2023, 09:33
Published 8 января 2023, 09:33
Modified 2 марта 2023, 14:15
Updated 2 марта 2023, 14:15
За первую неделю января сотрудниками дорожно-патрульной службы пресечено 246 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. Из них в отношении 31 нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
В новогодние праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции Пермского края усилили контроль за дорожным движением, организуя рейдовые мероприятия на дорогах региона, сообщают в ведомстве. Главной целью стало предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и исключение из участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция Прикамья напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тыс. рублей. (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).