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Posted 9 января 2023, 08:59

Published 9 января 2023, 08:59

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

В МЧС Пермского края предупреждают об аномальных морозах и их последствиях

В МЧС Пермского края предупреждают об аномальных морозах и их последствиях

9 января 2023, 08:59
Фото: Properm.ru.
Опасная погода сохранится в регионе до 11 января.

В Пермском крае 10 и 11 января ожидаются опасные погодные явления из-за аномальных холодов. В региональном МЧС предупреждают, что возрастают риски переохлаждений, пожаров, ДТП и аварий на системах ЖКХ. Температура в это время может опуститься до -40°. Кроме того, возможно наслоение изморози и гололеда на проводах и ветках деревьев.

Ранее синоптики предупреждали, что на многих дорогах краевой столицы и по региону появился тонкий слой льда на асфальте, который образовался от частиц ледяного пара из выхлопов автомобилей. Эта неделя в регионе будет морозной и малоснежной, отмечают специалисты.

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