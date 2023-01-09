В МЧС Пермского края предупреждают об аномальных морозах и их последствиях

Posted 9 января 2023, 08:59
Published 9 января 2023, 08:59
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
В Пермском крае 10 и 11 января ожидаются опасные погодные явления из-за аномальных холодов. В региональном МЧС предупреждают, что возрастают риски переохлаждений, пожаров, ДТП и аварий на системах ЖКХ. Температура в это время может опуститься до -40°. Кроме того, возможно наслоение изморози и гололеда на проводах и ветках деревьев.
Ранее синоптики предупреждали, что на многих дорогах краевой столицы и по региону появился тонкий слой льда на асфальте, который образовался от частиц ледяного пара из выхлопов автомобилей. Эта неделя в регионе будет морозной и малоснежной, отмечают специалисты.