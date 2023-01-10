Экс-министр спорта Прикамья, осужденный за злоупотребление полномочиями, возглавил колледж ПГНИУ

Министерство физкультуры и спорта Пермского края Лях возглавлял с 2011 по 2016 годы. Летом 2019 года бывшего чиновника признали виновным в злоупотреблении полномочиями при реконструкции стадиона «Динамо» и приговорили к 3 годам условно. Также ему запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на три года. Позднее бывшему министру удалось сократить срок отстранения от государственной службы до двух лет и десяти месяцев.