Экс-министр спорта Прикамья, осужденный за злоупотребление полномочиями, возглавил колледж ПГНИУ

Posted 10 января 2023, 05:30
Published 10 января 2023, 05:30
Modified 2 марта 2023, 14:15
Updated 2 марта 2023, 14:15
Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях стал исполняющим обязанности директора колледжа профессионального образования ПГНИУ. О новой должности экс-чиновника сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Как пояснил изданию Павел Лях, он исполняет обязанности на период болезни директора, его назначение состоялось в ноябре прошлого года.
Министерство физкультуры и спорта Пермского края Лях возглавлял с 2011 по 2016 годы. Летом 2019 года бывшего чиновника признали виновным в злоупотреблении полномочиями при реконструкции стадиона «Динамо» и приговорили к 3 годам условно. Также ему запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на три года. Позднее бывшему министру удалось сократить срок отстранения от государственной службы до двух лет и десяти месяцев.
Позже Лях руководил проектом сети «Семья» по продаже продуктов правильного питания в вендинговых автоматах.