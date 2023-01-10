properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2023, 05:30

Published 10 января 2023, 05:30

Modified 2 марта 2023, 14:15

Updated 2 марта 2023, 14:15

Экс-министр спорта Прикамья, осужденный за злоупотребление полномочиями, возглавил колледж ПГНИУ

Экс-министр спорта Прикамья, осужденный за злоупотребление полномочиями, возглавил колледж ПГНИУ

10 января 2023, 05:30
Фото: Properm.ru.
Павел Лях работает в статусе «исполняющего обязанности».

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях стал исполняющим обязанности директора колледжа профессионального образования ПГНИУ. О новой должности экс-чиновника сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как пояснил изданию Павел Лях, он исполняет обязанности на период болезни директора, его назначение состоялось в ноябре прошлого года.

Министерство физкультуры и спорта Пермского края Лях возглавлял с 2011 по 2016 годы. Летом 2019 года бывшего чиновника признали виновным в злоупотреблении полномочиями при реконструкции стадиона «Динамо» и приговорили к 3 годам условно. Также ему запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на три года. Позднее бывшему министру удалось сократить срок отстранения от государственной службы до двух лет и десяти месяцев.

Позже Лях руководил проектом сети «Семья» по продаже продуктов правильного питания в вендинговых автоматах.

#Общество#Назначение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика