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Posted 10 января 2023,, 09:40

Published 10 января 2023,, 09:40

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

За новогодние праздники пермяки вызывали скорую 15 тысяч раз. От чего они страдали чаще всего

За новогодние праздники пермяки вызывали скорую 15 тысяч раз. От чего они страдали чаще всего

10 января 2023, 09:40
Фото: 1MI
Лидером по количеству вызовов к взрослым и детям стала ОРВИ.

В Пермскую станцию скорой медицинской помощи за период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года поступило 15,3 тыс. вызовов: госпитализировали за этот период 4,1 тыс. человек. За весь декабрь поступило 47,3 тыс. вызовов.

При этом было много вызовов на переохлаждения и обморожения — 31 случай, когда за весь декабрь был 50 вызов.

К пациентам из-за воздействия алкоголя с 31 декабря по конец новогодних праздников выезжали 673 раза: 469 раз к мужчинам, 204 — к женщинам. При этом за весь декабрь поступило 1 766 таких вызовов. Выезды на «воздействие алкоголя» — это выезды скорой помощи к пьяным пациентам. Вид травмы или болезни при этом не важен.

Пермская станция оказывает помощь в Пермском районе, Добрянском, Краснокамском и Ильинском округах.

Статистика выездов за весь декабрь и за январские праздники

 

Показатель Выездов за декабрь Выездов с 31 декабря по 8 января
Пневмонии 1 460 (госпитализировано — 987) 598 (госпитализировано — 402)
COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию) 740 (госпитализировано — 227) 174 (госпитализировано — 60)
ОРВИ 8 513 выездов к детям и 1 334 госпитализации; 5 312 выездов к взрослым и 312 госпитализаций 2 606 выездов к детям и 372 госпитализации; 2 373 выезда к взрослым и 132 госпитализации
Переохлаждение и обморожение 50 (смертей не было) 31 (смертей не было)
ДТП 174 (пострадали — 120, погибли — 4) 156 (пострадали — 109, погиб взрослый и ребенок 16 лет)
Пожары 231 57
Травмы на улице, в общественных местах 845 219
Воздействие алкоголя 1 766 (мужчины — 1 271, Женщины — 495) 673 (мужчины — 469, женщины — 204)
Болезни сердца 1 806 500
Гипертоническая болезнь 4 783 1 464
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#Общество
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