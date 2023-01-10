За новогодние праздники пермяки вызывали скорую 15 тысяч раз. От чего они страдали чаще всего

К пациентам из-за воздействия алкоголя с 31 декабря по конец новогодних праздников выезжали 673 раза: 469 раз к мужчинам, 204 — к женщинам. При этом за весь декабрь поступило 1 766 таких вызовов. Выезды на «воздействие алкоголя» — это выезды скорой помощи к пьяным пациентам. Вид травмы или болезни при этом не важен.