За новогодние праздники пермяки вызывали скорую 15 тысяч раз. От чего они страдали чаще всего

Posted 10 января 2023,, 09:40
Published 10 января 2023,, 09:40
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Пермскую станцию скорой медицинской помощи за период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года поступило 15,3 тыс. вызовов: госпитализировали за этот период 4,1 тыс. человек. За весь декабрь поступило 47,3 тыс. вызовов.
При этом было много вызовов на переохлаждения и обморожения — 31 случай, когда за весь декабрь был 50 вызов.
К пациентам из-за воздействия алкоголя с 31 декабря по конец новогодних праздников выезжали 673 раза: 469 раз к мужчинам, 204 — к женщинам. При этом за весь декабрь поступило 1 766 таких вызовов. Выезды на «воздействие алкоголя» — это выезды скорой помощи к пьяным пациентам. Вид травмы или болезни при этом не важен.
Пермская станция оказывает помощь в Пермском районе, Добрянском, Краснокамском и Ильинском округах.
Статистика выездов за весь декабрь и за январские праздники
|Показатель
|Выездов за декабрь
|Выездов с 31 декабря по 8 января
|Пневмонии
|1 460 (госпитализировано — 987)
|598 (госпитализировано — 402)
|COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию)
|740 (госпитализировано — 227)
|174 (госпитализировано — 60)
|ОРВИ
|8 513 выездов к детям и 1 334 госпитализации; 5 312 выездов к взрослым и 312 госпитализаций
|2 606 выездов к детям и 372 госпитализации; 2 373 выезда к взрослым и 132 госпитализации
|Переохлаждение и обморожение
|50 (смертей не было)
|31 (смертей не было)
|ДТП
|174 (пострадали — 120, погибли — 4)
|156 (пострадали — 109, погиб взрослый и ребенок 16 лет)
|Пожары
|231
|57
|Травмы на улице, в общественных местах
|845
|219
|Воздействие алкоголя
|1 766 (мужчины — 1 271, Женщины — 495)
|673 (мужчины — 469, женщины — 204)
|Болезни сердца
|1 806
|500
|Гипертоническая болезнь
|4 783
|1 464