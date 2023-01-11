В Чернушке парень угнал машину, разобрал на запчасти и спрятал

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль в лесу недалеко от деревни Аминькай. Вскоре они задержали подозреваемого. Молодой человек признался в угоне и рассказал, что решился на преступление, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник хотел быстрее добраться домой и стал проверять все машины во дворе. Одна из них оказалась незапертой, тогда парень проник в салон и завел двигатель, взломав замок зажигания.