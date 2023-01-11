В Чернушке парень угнал машину, разобрал на запчасти и спрятал

Posted 11 января 2023, 10:20
Published 11 января 2023, 10:20
Modified 2 марта 2023, 14:14
Updated 2 марта 2023, 14:14
В Чернушинском городском округе в отношении 18-летнего местного жителя расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 166, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, кража). В ноябре прошлого года в полицию обратился мужчина и рассказал, что его автомобиль ВАЗ-21140 пропал. По словам потерпевшего, машина была припаркована на ул. Юбилейной.
Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль в лесу недалеко от деревни Аминькай. Вскоре они задержали подозреваемого. Молодой человек признался в угоне и рассказал, что решился на преступление, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник хотел быстрее добраться домой и стал проверять все машины во дворе. Одна из них оказалась незапертой, тогда парень проник в салон и завел двигатель, взломав замок зажигания.
Чтобы скрыть угон, молодой человек спрятал машину в лесу, а спустя некоторое время разобрал ее на запчасти, которые забрал себе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, расследование уголовного дела продолжается. Полицейские просят водителей по возможности парковать автомобили на охраняемых стоянках, оборудовать их противоугонными системами, не оставлять ключи в замке зажигания и двери открытыми.