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Posted 11 января 2023, 10:20

Published 11 января 2023, 10:20

Modified 2 марта 2023, 14:14

Updated 2 марта 2023, 14:14

В Чернушке парень угнал машину, разобрал на запчасти и спрятал

11 января 2023, 10:20
Молодой человек рассказал полицейским, что хотел поскорее добраться домой, когда был пьян.

В Чернушинском городском округе в отношении 18-летнего местного жителя расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 166, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, кража). В ноябре прошлого года в полицию обратился мужчина и рассказал, что его автомобиль ВАЗ-21140 пропал. По словам потерпевшего, машина была припаркована на ул. Юбилейной.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль в лесу недалеко от деревни Аминькай. Вскоре они задержали подозреваемого. Молодой человек признался в угоне и рассказал, что решился на преступление, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник хотел быстрее добраться домой и стал проверять все машины во дворе. Одна из них оказалась незапертой, тогда парень проник в салон и завел двигатель, взломав замок зажигания.

Чтобы скрыть угон, молодой человек спрятал машину в лесу, а спустя некоторое время разобрал ее на запчасти, которые забрал себе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, расследование уголовного дела продолжается. Полицейские просят водителей по возможности парковать автомобили на охраняемых стоянках, оборудовать их противоугонными системами, не оставлять ключи в замке зажигания и двери открытыми.

#Происшествия
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