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Posted 12 января 2023, 05:52

Published 12 января 2023, 05:52

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Пермский транспорт за 2022 год собрал в бюджет 4,4 миллиарда рублей

12 января 2023, 05:52
Сюжет
Пермская езда
Убытки отрасли сократились с 2,2 до 1,4 миллиардов рублей.

В 2022 году выполнен план по доходам транспортной отрасли — в бюджет Перми поступило 4,4 млрд рублей. Пассажиропоток в Перми превысил 200 миллионов человек, сообщают в администрации города.

Общие расходы на оплату работы перевозчиков составили 5,8 миллиардов рублей. Таким образом объём дотаций бюджета на обеспечение работы транспорта снизился с 2,2 млрд рублей в 2021 году до 1,4 млрд рублей в 2022 году.

Также власти Перми рапортуют о том, что годовой пассажиропоток городского транспорта превысил 200 миллионов человек впервые с 2019 года. Пассажиропоток продолжает расти, однако пока не достиг доковидных значений. Департамент транспорта Перми рассматривает возможность запуска дополнительных маршрутов в 2023 году, а также увеличения количества отправлений на существующих.

#Общество#Пермская езда
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