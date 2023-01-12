Пермский транспорт за 2022 год собрал в бюджет 4,4 миллиарда рублей

Posted 12 января 2023, 05:52
Published 12 января 2023, 05:52
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В 2022 году выполнен план по доходам транспортной отрасли — в бюджет Перми поступило 4,4 млрд рублей. Пассажиропоток в Перми превысил 200 миллионов человек, сообщают в администрации города.
Общие расходы на оплату работы перевозчиков составили 5,8 миллиардов рублей. Таким образом объём дотаций бюджета на обеспечение работы транспорта снизился с 2,2 млрд рублей в 2021 году до 1,4 млрд рублей в 2022 году.
Также власти Перми рапортуют о том, что годовой пассажиропоток городского транспорта превысил 200 миллионов человек впервые с 2019 года. Пассажиропоток продолжает расти, однако пока не достиг доковидных значений. Департамент транспорта Перми рассматривает возможность запуска дополнительных маршрутов в 2023 году, а также увеличения количества отправлений на существующих.