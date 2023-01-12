Пермский транспорт за 2022 год собрал в бюджет 4,4 миллиарда рублей

Также власти Перми рапортуют о том, что годовой пассажиропоток городского транспорта превысил 200 миллионов человек впервые с 2019 года. Пассажиропоток продолжает расти, однако пока не достиг доковидных значений. Департамент транспорта Перми рассматривает возможность запуска дополнительных маршрутов в 2023 году, а также увеличения количества отправлений на существующих.