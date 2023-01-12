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Posted 12 января 2023, 14:13

Published 12 января 2023, 14:13

Modified 2 марта 2023, 14:14

Updated 2 марта 2023, 14:14

СКР проверяет факт нападения собак на двух детей в Соликамске

СКР проверяет факт нападения собак на двух детей в Соликамске

12 января 2023, 14:13
Фото: 1MI.
Вечером в минувшее воскресенье маленьких мальчика и девочку искусала собака.

В Пермском крае следователями проводится проверка в связи с нападением собаки на несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Как ранее писали СМИ, 8 января малолетних детей: семилетнего мальчика и десятилетнюю девочку у магазина «Пятерочка» в Соликамске искусала собака.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В том числе выясняется, какие меры были приняты должностными лицами для обеспечения безопасности граждан. По результатам проверки следователем будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

#Общество
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