В правительстве Прикамья обсудили программу ключевых событий к 300-летию Перми

Posted 12 января 2023, 10:52
Published 12 января 2023, 10:52
Modified 2 марта 2023, 14:14
Updated 2 марта 2023, 14:14
Сегодня, 12 декабря, на заседании правительства Прикамья под руководством губернатора Дмитрия Махонина обсудили ход подготовки ключевых событий и мероприятий празднования 300-летия Перми. Юбилейный год уже начался с ледового шоу у Театра-Театра, поставленного чемпионом мира и Европы, призером Олимпийских игр Ильей Авербухом. В программе участвовали именитые фигуристы.
Как сообщают в пресс-службе администрации губернатора, программа проектов к 300-летию краевой столицы продолжает формироваться, а работа по многим из них продолжится и после 2023 года. Ряд главных строек ведется при софинансировании из федерального бюджета — например, создание межвузовского кампуса международного уровня. По словам Дмитрия Махонина, масштабы празднования юбилея Перми станут новым импульсом для развития спорта, культуры и науки не только региона, но и России в целом.
И. о. министра спорта Пермского края Ирина Миусская представила событийную программу 300-летия Перми в направлении спорта. В Прикамье в текущем году планируют провести более 30 масштабных мероприятий, участниками которых станут более 55 тыс. человек. В фестивале зимних видов спорта на катке перед Театром-Театром уже приняли участие свыше 10 тыс. человек. Это событие продлится до середины марта.
В начале января состоялись всероссийские соревнования юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне», в Чусовом сейчас проходят Всероссийские соревнования и этапы Кубка России по фристайлу. В феврале в Перми разыграют титулы лучших среди участников Первенства России по фигурному катанию на коньках, далее пройдут чемпионат России по самбо, Первенство России по скалолазанию и другие крупные спортивные события. В начале сентября пройдет уже традиционный Пермский марафон, в котором за медали поборются жители порядка 40 регионов страны. Главные спортивные события завершается Международным форумом «Россия — спортивная держава», проведение которого в Перми утвердил президент Владимир Путин.
Министр культуры региона Алла Платонова рассказала, что в этом году основные мероприятия будут проходить в основном в летнее время. В Перми состоится множество фестивалей. Творческие коллективы Прикамья будут гастролировать и по другим городам России.
Среди мероприятий ожидается выступление театров региона — номинантов главной театральной премии России «Золотая маска» в Москве. К примеру, 1 марта на сцене театра «У Никитских ворот» молодежный театр-студия «Доминанта» из Губахи покажет спектакль «Куб», а 8 марта на малой сцене Большого театра с постановкой «Евгений Онегин» выступят артисты Пермского театра оперы и балета. В апреле в Театре имени Вахтангова актеры Пермского академического Театра-Театра презентуют «Три товарища» и две постановки на коми-пермяцком языке — оперу «Куда улетают птицы» (музей-заповедник «Царицыно») и акустический камерный спектакль «К реке» (Театр Наций»). В самой Перми пройдет финал фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье».
Для молодежи в краевой столице состоится XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который откроется с 26 мая, а награждение победителей состоится 31 мая. В нем поучаствуют более 3,5 тыс. студентов и более 400 волонтеров. На площадках фестивальных городков в течение года также будут проходит разные мероприятия для пермяков.