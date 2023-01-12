В правительстве Прикамья обсудили программу ключевых событий к 300-летию Перми

В начале января состоялись всероссийские соревнования юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне», в Чусовом сейчас проходят Всероссийские соревнования и этапы Кубка России по фристайлу. В феврале в Перми разыграют титулы лучших среди участников Первенства России по фигурному катанию на коньках, далее пройдут чемпионат России по самбо, Первенство России по скалолазанию и другие крупные спортивные события. В начале сентября пройдет уже традиционный Пермский марафон, в котором за медали поборются жители порядка 40 регионов страны. Главные спортивные события завершается Международным форумом «Россия — спортивная держава», проведение которого в Перми утвердил президент Владимир Путин.