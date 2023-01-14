Tilda заблокировала ЛГБТ*-группу «Радужный мир» по требованию Роскомнадзора

Руководительница «Радужного мира» Юлия Бабинцева рассказала Properm.ru, что они собираются судиться как с Роскомнадзором, так и с Tilda. По ее словам, на сайте были статьи, которые могли поддержать представителей ЛГБТ-сообщества, люди также могли обратиться к «Радужному миру» за помощью через сайт: «Сейчас после удаления сайта они оказались без доступа к информации о возможности поддержки. Как мы видим, это никого из чиновников не волнует, это не может не возмущать».