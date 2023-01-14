Tilda заблокировала ЛГБТ*-группу «Радужный мир» по требованию Роскомнадзора

Posted 14 января 2023,, 06:57
Published 14 января 2023,, 06:57
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Конструктор сайтов Tilda заблокировал сайт пермской ЛГБТ-группы «Радужный мир». Сайт работал с 2018 года, на нем были собраны статьи, посвященные ЛГБТ. Платформа заблокировала сайт по требованию Роскомнадзора, который 30 декабря в 19:08 прислал на почту «Радужного мира» сообщение, что создатели должны удалить весь запрещенный контент — упоминания ЛГБТ. Ведомство внесло сайт единый реестр доменов с запрещенной информацией.
Утром следующего дня платформа Tilda сама удалила сайт проекта, несмотря на то, что за использование сайта были заплачены деньги за год вперед.
Руководительница «Радужного мира» Юлия Бабинцева рассказала Properm.ru, что они собираются судиться как с Роскомнадзором, так и с Tilda. По ее словам, на сайте были статьи, которые могли поддержать представителей ЛГБТ-сообщества, люди также могли обратиться к «Радужному миру» за помощью через сайт: «Сейчас после удаления сайта они оказались без доступа к информации о возможности поддержки. Как мы видим, это никого из чиновников не волнует, это не может не возмущать».
Бабинцева считает, что сейчас любое упоминание ЛГБТ может стать причиной для блокировки сайта. У «Радужного мира» также есть группа «Вконтакте», но соцсеть при переходе в нее уточняет: «Некоторые материалы сообщества могут считаться недопустимыми по законодательству РФ». Такое предупреждение начало появляться у сообществ, связанных с ЛГБТ, после появления нового закона. Сейчас «Радужный мир» продолжает работу, они консультируют людей в канале в Telegram.
«Мы пермская инициативная группа, основанная на принципах взаимоуважения, выступающая за признание равенства прав всех людей независимо от их гендерной идентичности и сексуальной ориентации», — описывают свою деятельность активисты в группе «Вконтакте».
В России с 5 декабря вступил в силу закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Однако сейчас не до конца понятно, что может считаться пропагандой, а что — информированием.
* Движение признано экстремистским в России.