В Перми пациент отсудил 700 тысяч рублей за неверно поставленный диагноз

Установлено, что пермяк заболел в 2019 году: у него появились сильные боли в спине и поднялась температура. Он неоднократно вызывал скорую и неотложную помощь, однако медики отказывали мужчине в госпитализации. Спустя полмесяца истца доставили в стационар на лечение в неврологическое отделение. Пермяк полагает, что врачи не оказали ему своевременную и качественную медицинскую помощь, и это привело к хроническому остеомиелиту 12 грудного позвонка с последующим воспалением окружающих тканей, а также перелому тела 12 грудного позвонка. В итоге мужчина утратил трудоспособность и испытывал физические страдания и нравственные переживания.