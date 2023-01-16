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Posted 16 января 2023, 05:41

Published 16 января 2023, 05:41

Modified 2 марта 2023, 14:13

Updated 2 марта 2023, 14:13

В Перми пациент отсудил 700 тысяч рублей за неверно поставленный диагноз

16 января 2023, 05:41
Сюжет
Медицина в Прикамье
Решение суда еще не вступило в силу.

Индустриальный районный суд Перми рассмотрел иск местного жителя к городской клинической поликлинике №2 и городской клинической больнице имени Тверье. Мужчина требовал выплатить ему компенсацию морального вреда.

Установлено, что пермяк заболел в 2019 году: у него появились сильные боли в спине и поднялась температура. Он неоднократно вызывал скорую и неотложную помощь, однако медики отказывали мужчине в госпитализации. Спустя полмесяца истца доставили в стационар на лечение в неврологическое отделение. Пермяк полагает, что врачи не оказали ему своевременную и качественную медицинскую помощь, и это привело к хроническому остеомиелиту 12 грудного позвонка с последующим воспалением окружающих тканей, а также перелому тела 12 грудного позвонка. В итоге мужчина утратил трудоспособность и испытывал физические страдания и нравственные переживания.

Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу. В итоге был сделан вывод, что компенсация морального вреда в размере 350 тыс. рублей с каждого из учреждений является достаточной. Суд установил, что медики неверно поставили диагноз и не провели необходимые исследования, их действия не привели к улучшению состояния здоровья пациента.

Как сообщают в пресс-службе Индустриального районного суда, решение не вступило в законную силу.

#Общество#Медицина в Прикамье
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