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Posted 16 января 2023, 13:56

Published 16 января 2023, 13:56

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

В Перми пенсионерка помогла задержать курьера телефонных мошенников

В Перми пенсионерка помогла задержать курьера телефонных мошенников

16 января 2023, 13:56
Фото: 1MI.
Пострадавшая сначала отдала мошенникам 300 тыс. рублей, но затем поняла, что ее обманули. При новой попытке ее обмануть женщина обратилась в полицию.

В Перми полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников, которые работали по схеме «Ваш родственник попал в беду». Двое парней 1997 и 2003 годов рождения устроились на работу через мессенджер. В их обязанности входил визит на адреса и сбор денег, которые затем они переводили на карту куратора, оставив себе 10% от суммы в качестве вознаграждения.

19-летнего парня оперативники задержали благодаря 83-летней пермячке. Злоумышленник приезжал к пенсионерке до задержания два раза — она отдала ему 300 тыс. рублей. После очередного звонка она обратилась в полицию, злоумышленника задержали. В полиции он признался, что ранее получил от двух пенсионеров еще 400 и 100 тыс. рублей.

В тот же день удалось задержать 25-летнего пермяка, который получил от женщины 1936 года рождения 100 тыс. рублей. Потерпевшая отдала их якобы для того, чтобы помочь своей дочери.

Сейчас возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю отмечают, что за прошлый год в Перми раскрыто 130 преступлений по схеме «Ваш родственник попал в беду», задержаны 70 злоумышленников.

#Общество
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