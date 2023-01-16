В Перми пенсионерка помогла задержать курьера телефонных мошенников

Posted 16 января 2023, 13:56
Published 16 января 2023, 13:56
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В Перми полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников, которые работали по схеме «Ваш родственник попал в беду». Двое парней 1997 и 2003 годов рождения устроились на работу через мессенджер. В их обязанности входил визит на адреса и сбор денег, которые затем они переводили на карту куратора, оставив себе 10% от суммы в качестве вознаграждения.
19-летнего парня оперативники задержали благодаря 83-летней пермячке. Злоумышленник приезжал к пенсионерке до задержания два раза — она отдала ему 300 тыс. рублей. После очередного звонка она обратилась в полицию, злоумышленника задержали. В полиции он признался, что ранее получил от двух пенсионеров еще 400 и 100 тыс. рублей.
В тот же день удалось задержать 25-летнего пермяка, который получил от женщины 1936 года рождения 100 тыс. рублей. Потерпевшая отдала их якобы для того, чтобы помочь своей дочери.
Сейчас возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю отмечают, что за прошлый год в Перми раскрыто 130 преступлений по схеме «Ваш родственник попал в беду», задержаны 70 злоумышленников.