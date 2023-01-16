В Перми пенсионерка помогла задержать курьера телефонных мошенников

В Перми полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников, которые работали по схеме «Ваш родственник попал в беду». Двое парней 1997 и 2003 годов рождения устроились на работу через мессенджер. В их обязанности входил визит на адреса и сбор денег, которые затем они переводили на карту куратора, оставив себе 10% от суммы в качестве вознаграждения.