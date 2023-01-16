Власти выдали разрешение на строительство склада боеприпасов в Перми

Posted 16 января 2023, 09:00
Published 16 января 2023, 09:00
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Минимущества Пермского края выдало разрешение на строительство склада боеприпасов и взрывчатых веществ в Перми. Объект должен появиться на улице Карпинского, 125, рядом с Пермским институтом Федеральной службы исполнения наказаний.
Контракт на строительство двухэтажного здания был разыгран еще в 2021 году. Судя по техническому заданию, объект планировали достроить до конца ноября 2021 года, но в конце декабря 2022 года контракт между ГУФСИН и пермским ООО «АСТРО-ПРОЕКТ» был прекращен по соглашению сторон, следует из реестра контрактов.
Из-за беспокойства пермяков представители ГУФСИН обещали, что на складе не будут хранить боеприпасы с порохом или взрывчатые вещества. Здание, по словам ГУФСИН, хотят использовать для хранения касок, бронежилетов, шлемов и щитов. При этом в закупке на строительство объекта было сказано: «Строительство склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ».