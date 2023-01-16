Власти выдали разрешение на строительство склада боеприпасов в Перми

Контракт на строительство двухэтажного здания был разыгран еще в 2021 году. Судя по техническому заданию, объект планировали достроить до конца ноября 2021 года, но в конце декабря 2022 года контракт между ГУФСИН и пермским ООО «АСТРО-ПРОЕКТ» был прекращен по соглашению сторон, следует из реестра контрактов.