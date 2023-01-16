properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2023, 09:00

Published 16 января 2023, 09:00

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Власти выдали разрешение на строительство склада боеприпасов в Перми

Власти выдали разрешение на строительство склада боеприпасов в Перми

16 января 2023, 09:00
Фото: 1MI.
О планах построить объект в ГУФСИН говорили еще в 2020 году.

Минимущества Пермского края выдало разрешение на строительство склада боеприпасов и взрывчатых веществ в Перми. Объект должен появиться на улице Карпинского, 125, рядом с Пермским институтом Федеральной службы исполнения наказаний.

Контракт на строительство двухэтажного здания был разыгран еще в 2021 году. Судя по техническому заданию, объект планировали достроить до конца ноября 2021 года, но в конце декабря 2022 года контракт между ГУФСИН и пермским ООО «АСТРО-ПРОЕКТ» был прекращен по соглашению сторон, следует из реестра контрактов.

Из-за беспокойства пермяков представители ГУФСИН обещали, что на складе не будут хранить боеприпасы с порохом или взрывчатые вещества. Здание, по словам ГУФСИН, хотят использовать для хранения касок, бронежилетов, шлемов и щитов. При этом в закупке на строительство объекта было сказано: «Строительство склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ».

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика