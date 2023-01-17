Три судебных инстанции запретили вывозить в Камскую долину снег с улиц Перми

Posted 17 января 2023, 14:10
Published 17 января 2023, 14:10
Modified 15 января, 05:20
Updated 15 января, 05:20
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в декабре 2021 года на основании обращения гражданина зафиксировала складирование снега в Камской долине, организованного на основании решения администрации Перми, сообщили в прокуратуре.
Установлено, что площадка накопления снега фактически была размещена в зоне рекреационно-ландшафтных территорий, в границах водосборной территории реки Кама, а также не оборудована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.
По результатам проверки природоохранным прокурором на незаконное решение принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен, решение отменено, складирование снежных масс прекращено.
По инициативе надзорного ведомства постановлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю администрация г. Перми привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению отходов производства и потребления). Органу местного самоуправления назначен штраф в размере 250 тыс. рублей.
Решениями Свердловского районного суда, Пермского краевого суда, Седьмого кассационного суда общей юрисдикции привлечение администрации города к административной ответственности признано законным и обоснованным, вступили в законную силу.