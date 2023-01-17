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Posted 17 января 2023, 14:10

Published 17 января 2023, 14:10

Modified 15 января, 05:20

Updated 15 января, 05:20

Три судебных инстанции запретили вывозить в Камскую долину снег с улиц Перми

Три судебных инстанции запретили вывозить в Камскую долину снег с улиц Перми

17 января 2023, 14:10
Фото: Properm.ru.
В Перми нет ни одного оборудованного по нормам полигона для вывоза снега. Прокуратура пытается найти рычаги для организации снегохранилищ.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в декабре 2021 года на основании обращения гражданина зафиксировала складирование снега в Камской долине, организованного на основании решения администрации Перми, сообщили в прокуратуре.

Установлено, что площадка накопления снега фактически была размещена в зоне рекреационно-ландшафтных территорий, в границах водосборной территории реки Кама, а также не оборудована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки природоохранным прокурором на незаконное решение принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен, решение отменено, складирование снежных масс прекращено.

По инициативе надзорного ведомства постановлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю администрация г. Перми привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению отходов производства и потребления). Органу местного самоуправления назначен штраф в размере 250 тыс. рублей.

Решениями Свердловского районного суда, Пермского краевого суда, Седьмого кассационного суда общей юрисдикции привлечение администрации города к административной ответственности признано законным и обоснованным, вступили в законную силу.

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