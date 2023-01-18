МСП-поставщик подписал первый в России договор на производство транспондеров

Поставщиком-инвестором стала компания «Сорб Инжиниринг». В ее обязанности входит поставка 100 тысяч транспондеров отечественного производства для оплаты проезда по платным участкам дорог и 10 тысяч держателей для них. Работа стартует в мае этого года. Планируется выпуск трех партий товара, пишет tass.ru.



Как пояснил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, офсетный договор — это практически дорожная карта, в ней описан план работы МСП-поставщика, направленной на развитие собственного производства. Выполнение всех шагов дает гарантии наличия спроса на выпускаемую продукцию на протяжении нескольких лет.



Как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, основная особенность офсетных договоров - их долгосрочная выгода. Важно также и то, что в процессе реализации проекта будет оказываться сопровождение специалистами корпорации. После определения заказчиком спроса эксперты найдут поставщиков, которым будет предоставлена необходимая финансовая поддержка.

ООО «Сорб Инжиниринг» собирается инвестировать в изготовление транспондеров и дополнительных элементов к ним не менее 50 млн рублей. Производство расположится в Зеленоградском округе Москвы. Кредит со льготными условиями и независимую гарантию в сумме 50 млн рублей обеспечивает МСП Банк.



Как рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, налаживание выпуска транспондеров в нашей стране — значимый шаг в развитии опорной сети скоростных платных дорог и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в обороте у пользователей дорог ‑ свыше 3,5 млн транспондеров. Эта потребность возрастет. В 2023 году прирост новых платных участков дорог, согласно прогнозам, может достигнуть свыше 800 км.



Заключив договор, МСП-поставщик взял на себя обязательства, которые гарантируют выполнение им ряда условий в определенные сроки. На него возлагается ведение опытно-конструкторских работ, испытательных тестов, закупка оборудования, монтаж и пусконаладка, а также контроль работы, валидация оборудования и производства.

