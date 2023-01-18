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Posted 18 января 2023, 07:30

Published 18 января 2023, 07:30

Modified 2 марта 2023, 14:13

Updated 2 марта 2023, 14:13

Региональный минфин готовится к сокращению доходов в бюджет Прикамья

18 января 2023, 07:30
Сюжет
Деньги
Рассматривается вариант приостановки ряда расходов.

Министр финансов Екатерина Тхор на заседании комитета по бюджету Заксобрания заявила, что минфин региона готовится к пессимистическому сценарию по доходам бюджета Прикамья. Об этом сообщает телеграм-канал ЗС.

По словам министра, некоторые крупные налогоплательщики представили пессимистичный прогноз по налоговым поступлениям в краевую казну, ситуация непростая.

В случае, если по итогам первого квартала доходы бюджета покажут снижение, будет принято решение о приостановке ряда расходов, заявила Екатерина Тхор. Возможные варианты сейчас прорабатываются.

#Общество#Бюджет#Деньги
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