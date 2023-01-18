Региональный минфин готовится к сокращению доходов в бюджет Прикамья

Posted 18 января 2023, 07:30
Published 18 января 2023, 07:30
Modified 2 марта 2023, 14:13
Updated 2 марта 2023, 14:13
Министр финансов Екатерина Тхор на заседании комитета по бюджету Заксобрания заявила, что минфин региона готовится к пессимистическому сценарию по доходам бюджета Прикамья. Об этом сообщает телеграм-канал ЗС.
По словам министра, некоторые крупные налогоплательщики представили пессимистичный прогноз по налоговым поступлениям в краевую казну, ситуация непростая.
В случае, если по итогам первого квартала доходы бюджета покажут снижение, будет принято решение о приостановке ряда расходов, заявила Екатерина Тхор. Возможные варианты сейчас прорабатываются.