В Прикамье посчитали количество избирателей

Posted 18 января 2023, 11:44
Published 18 января 2023, 11:44
Modified 2 марта 2023, 14:13
Updated 2 марта 2023, 14:13
По состоянию на 1 января 2023 года численность избирателей в Пермском крае составляет 1 975 529 человек. Такие данные обнародовал крайизбирком.
Подсчёты проводятся два раза в год (по состоянию на 1 января и 1 июля) на основании данных, предоставляемых главами муниципалитетов Пермского края. Реестр избирателей утверждается губернатором Пермского края и председателем крайизбиркома, отмечают в комиссии.