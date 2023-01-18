В Прикамье посчитали количество избирателей

Подсчёты проводятся два раза в год (по состоянию на 1 января и 1 июля) на основании данных, предоставляемых главами муниципалитетов Пермского края. Реестр избирателей утверждается губернатором Пермского края и председателем крайизбиркома, отмечают в комиссии.