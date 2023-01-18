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Posted 18 января 2023, 11:44

Published 18 января 2023, 11:44

Modified 2 марта 2023, 14:13

Updated 2 марта 2023, 14:13

В Прикамье посчитали количество избирателей

В Прикамье посчитали количество избирателей

18 января 2023, 11:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Выборы
В крае немногим менее 2 миллионов граждан, имеющих право голоса.

По состоянию на 1 января 2023 года численность избирателей в Пермском крае составляет 1 975 529 человек. Такие данные обнародовал крайизбирком.

Подсчёты проводятся два раза в год (по состоянию на 1 января и 1 июля) на основании данных, предоставляемых главами муниципалитетов Пермского края. Реестр избирателей утверждается губернатором Пермского края и председателем крайизбиркома, отмечают в комиссии.

#Общество#Выборы
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