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Posted 18 января 2023, 13:22

Published 18 января 2023, 13:22

Modified 2 марта 2023, 14:13

Updated 2 марта 2023, 14:13

В Прикамье в пяти точках продажи стеклоомывающей жидкости обнаружили метиловый спирт

В Прикамье в пяти точках продажи стеклоомывающей жидкости обнаружили метиловый спирт

18 января 2023, 13:22
Фото: 1MI.
Изъятую незамерзайку уничтожили, продавцов оштрафовали.

За 2022 год сотрудники Роспотребнадзора проверили более 130 официальных мест продажи стеклоомывающих жидкостей. Это делается для исключения возможности продажи метанола, что запрещено законом. Здесь ядовитой жидкости найдено не было.

В 2022 году до марта надзором за продажей незамерзайки занималась полиция. На основании поступивших из МВД России по Пермскому краю материалов, Управлением возбуждено пять дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию стеклоомывающих жидкостей.

В результате проведенных административных расследований были выявлены нарушения санитарного законодательства РФ в части превышения содержания метилового спирта в реализуемой стеклоомывающей жидкости. В установленных случаях его было более 0,62 %, при нормативе не более 0,05 % (превышение составило в 12,4 раза).

По результатам проведенных расследований виновные привлечены к административной ответственности с наложением административных штрафов на общую сумму 82 тыс. рублей. Изъятая продукция направлена на уничтожение.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информирует, что в 2023 году проведение мониторинговых мероприятий по обследованию установленных мест реализации непищевой спиртсодержащей продукции (стеклоомывающих жидкостей) с целью выявления продукции, несоответствующей санитарному законодательству РФ, продолжится.

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.07.2007 N 47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол.

В ведомстве напоминают, что во избежание приобретения подобной стеклоомывающей жидкости следует приобретать продукцию только в установленных законом местах торговли. При покупке необходимо обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие нормативным документам, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.

В случае установления факта реализации стеклоомывающей продукции, несоответствующей установленным требованиям, либо при подозрении о несоответствии, предлагаем обращаться в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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