В Прикамье в пяти точках продажи стеклоомывающей жидкости обнаружили метиловый спирт

Posted 18 января 2023, 13:22
Published 18 января 2023, 13:22
Modified 2 марта 2023, 14:13
Updated 2 марта 2023, 14:13
За 2022 год сотрудники Роспотребнадзора проверили более 130 официальных мест продажи стеклоомывающих жидкостей. Это делается для исключения возможности продажи метанола, что запрещено законом. Здесь ядовитой жидкости найдено не было.
В 2022 году до марта надзором за продажей незамерзайки занималась полиция. На основании поступивших из МВД России по Пермскому краю материалов, Управлением возбуждено пять дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию стеклоомывающих жидкостей.
В результате проведенных административных расследований были выявлены нарушения санитарного законодательства РФ в части превышения содержания метилового спирта в реализуемой стеклоомывающей жидкости. В установленных случаях его было более 0,62 %, при нормативе не более 0,05 % (превышение составило в 12,4 раза).
По результатам проведенных расследований виновные привлечены к административной ответственности с наложением административных штрафов на общую сумму 82 тыс. рублей. Изъятая продукция направлена на уничтожение.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информирует, что в 2023 году проведение мониторинговых мероприятий по обследованию установленных мест реализации непищевой спиртсодержащей продукции (стеклоомывающих жидкостей) с целью выявления продукции, несоответствующей санитарному законодательству РФ, продолжится.
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.07.2007 N 47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол.
В ведомстве напоминают, что во избежание приобретения подобной стеклоомывающей жидкости следует приобретать продукцию только в установленных законом местах торговли. При покупке необходимо обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие нормативным документам, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.
В случае установления факта реализации стеклоомывающей продукции, несоответствующей установленным требованиям, либо при подозрении о несоответствии, предлагаем обращаться в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.