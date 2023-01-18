В Прикамье в пяти точках продажи стеклоомывающей жидкости обнаружили метиловый спирт

В ведомстве напоминают, что во избежание приобретения подобной стеклоомывающей жидкости следует приобретать продукцию только в установленных законом местах торговли. При покупке необходимо обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие нормативным документам, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.