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Posted 18 января 2023, 05:41

Published 18 января 2023, 05:41

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В пристрое к пермскому Дому чекистов откроют новый концертный зал

18 января 2023, 05:41
Первые мероприятия здесь планируют провести уже в феврале.

Департамент имущественных отношений администрации Перми передал в оперативное управление нежилые помещения на первом этаже и в подвале Дома чекистов (ул. Сибирская, 30). С конца прошлого года они принадлежат муниципальному учреждению «ПермьКонцерт», их общая площадь составляет 276,9 кв. м.

Как рассказала пресс-служба «ПермьКонцерта» в сообществе «ВКонтакте», здесь планируется организовать концертное и культурное пространство, в котором артисты и специалисты будут создавать камерные музыкальные программы и культурные события нового формата. Сейчас специалисты занимаются косметическим ремонтом и обустраивают в здании концертный зал на 70–80 мест.

В «ПермьКонцерте» обещают, что первые концерты состоятся в период с 20 по 26 февраля текущего года. В концертном зале пройдут мероприятия масленичного фестиваля искусств «Вокруг да около». Ранее в Доме чекистов располагалось Пермское отделение Союза писателей России. В прошлом здесь работали Виктор Астафьев, Лев Давыдычев, Владимир Радкевич и другие пермские литераторы. Для сохранения истории здания новые владельцы помещений планируют вводить события, организованные вместе с Союзом писателей России.

Проект Дома чекистов создал архитектор Николай Шварёв, само здание начали строить в 1930 году. Дом чекистов признан объектом культурного наследия регионального значения и памятником советского конструктивизма.

В июне прошлого года в ходе подготовки к 300-летию Перми началось восстановление исторического здания. Власти сообщали, что в течение двух лет планируется обновить фасад, заменить балконы, отремнотировать подвал, крышу, фундамент. Кроме того, рабочие должны заменить сети электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.

#Общество
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