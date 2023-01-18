В пристрое к пермскому Дому чекистов откроют новый концертный зал

Posted 18 января 2023, 05:41
Published 18 января 2023, 05:41
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Департамент имущественных отношений администрации Перми передал в оперативное управление нежилые помещения на первом этаже и в подвале Дома чекистов (ул. Сибирская, 30). С конца прошлого года они принадлежат муниципальному учреждению «ПермьКонцерт», их общая площадь составляет 276,9 кв. м.
Как рассказала пресс-служба «ПермьКонцерта» в сообществе «ВКонтакте», здесь планируется организовать концертное и культурное пространство, в котором артисты и специалисты будут создавать камерные музыкальные программы и культурные события нового формата. Сейчас специалисты занимаются косметическим ремонтом и обустраивают в здании концертный зал на 70–80 мест.
В «ПермьКонцерте» обещают, что первые концерты состоятся в период с 20 по 26 февраля текущего года. В концертном зале пройдут мероприятия масленичного фестиваля искусств «Вокруг да около». Ранее в Доме чекистов располагалось Пермское отделение Союза писателей России. В прошлом здесь работали Виктор Астафьев, Лев Давыдычев, Владимир Радкевич и другие пермские литераторы. Для сохранения истории здания новые владельцы помещений планируют вводить события, организованные вместе с Союзом писателей России.
Проект Дома чекистов создал архитектор Николай Шварёв, само здание начали строить в 1930 году. Дом чекистов признан объектом культурного наследия регионального значения и памятником советского конструктивизма.
В июне прошлого года в ходе подготовки к 300-летию Перми началось восстановление исторического здания. Власти сообщали, что в течение двух лет планируется обновить фасад, заменить балконы, отремнотировать подвал, крышу, фундамент. Кроме того, рабочие должны заменить сети электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.