В пристрое к пермскому Дому чекистов откроют новый концертный зал

В «ПермьКонцерте» обещают, что первые концерты состоятся в период с 20 по 26 февраля текущего года. В концертном зале пройдут мероприятия масленичного фестиваля искусств «Вокруг да около». Ранее в Доме чекистов располагалось Пермское отделение Союза писателей России. В прошлом здесь работали Виктор Астафьев, Лев Давыдычев, Владимир Радкевич и другие пермские литераторы. Для сохранения истории здания новые владельцы помещений планируют вводить события, организованные вместе с Союзом писателей России.