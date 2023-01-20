Уголовное дело в отношении гендиректора «Треста №14» прекращено

Posted 20 января 2023, 13:15
Published 20 января 2023, 13:15
Modified 18 октября, 03:45
Updated 18 октября, 03:45
Свердловский районный суд Перми удовлетворил ходатайство бывшего генерального директора ПАО «Трест №14» Сергея Некрасова и его защитника о прекращении уголовного дела, в рамках которого тот обвинялся в совершении налогового преступления. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Уголовное дело в отношении экс-руководителя расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание). Зная о недоимке предприятия перед бюджетом, Некрасов организовал перечисление средств в обход заблокированного счета организации. Сумма ущерба составила более 8,1 млн руб. Некрасов вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.
Ходатайство о прекращении дела было заявлено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Защита Сергея Некрасова подчеркнула, что датой окончания совершения преступных действий следствие указало 25 декабря 2020 года. ч. 1 ст. 199.2 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, срок привлечения к ответственности за которые составляет два года.
Представитель гособвинения и ФНС, признанной потерпевшей стороной, против прекращения дела по этому основанию не возражали.
Как пояснил изданию защитник подсудимого, Сергей Некрасов совершил эти действия вынужденно. «Необходимо было продолжать финансовую деятельность предприятия. ПАО „Трест №14“ строил несколько важных объектов, в том числе и жилых, имеющих социальную значимость. Прекращение работ на них могло бы привести к срыву строительства и нарушению прав граждан. Но в результате все объекты были достроены. Люди получили свои квартиры» — цитирует издание адвоката.
ПАО «Трест №14» вошло в процедуру конкурсного производства в январе 2021 года. Сумма задолженности компании перед ФНС на тот момент составляла 199 млн руб.
Размер нанесенного действиями Некрасова ущерба бюджетам всех уровней составляет более 180 млн рублей.
Год назад, в январе 2021 года крупнейший пермский застройщик был признан банкротом. Краевой арбитраж начал рассматривать заявление налоговой о банкротстве застройщика в мае 2019 года. Изначально налоговая служба требовала вернуть 218 млн рублей долга, из которых задолженность перед налоговой составляет 171,8 млн рублей. «Трест №14» частично оплатил пени, поэтому в ноябре требования к застройщику сократили до 199 млн рублей. Во время рассмотрения дела суд предоставил сторонам возможность заключить мировое соглашение. Однако девелопер и налоговая служба так и не нашли компромисс. В конце декабря сумма долгов застройщика перед ФНС снова немного уменьшилась и составила 196 млн рублей.
Во время рассмотрения дела о банкротстве ПАО заявлялось о возбуждении уголовного дела, касающееся перечисления средств предприятия на счета третьих лиц. Кроме того, в отчетах конкурсного управляющего Олега Касьянова указывается на наличие признаков преднамеренного банкротства компании.
Сейчас в суде идет рассмотрение нескольких ходатайств, в том числе — споры между конкурсным управляющим и «Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края» и спор о принадлежности переданных трестом третьему лицу коммунальных сетей.
В начале января арбитражный суд на полгода продлил процедуру банкротства ПАО «Трест №14» — по 10 июля 2023 года. Согласно отчету конкурсного управляющего проводятся мероприятия по реализации имущества должника на сумму около 300 млн рублей. Общая задолженность компании перед дольщиками, банками, налоговой составляет порядка миллиарда рублей.