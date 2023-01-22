К 12-летнему жителю Пермского края повернулись все наставники из шоу «Голос. Дети»

Максим Хрулев, 12-летний житель Чернушки (Пермский край), сорвал бурные овации на «Слепых прослушиваниях» в проекте «Голос. Дети» Первого канала. К Максиму повернулись все три наставника. Мальчика в команду на оставшееся последнее место взял Баста. Максим пел «Нас не догонят» (второй сингл из альбома «200 по встречной» группы «Тату», выпущенный в 2001 году. Авторами песни являются Елена Кипер, Сергей Галоян и Валерий Полиенко). Видео выступления можно найти в телеграм-канале Properm.ru