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Posted 22 января 2023, 04:28

Published 22 января 2023, 04:28

Modified 2 марта 2023, 14:12

Updated 2 марта 2023, 14:12

К 12-летнему жителю Пермского края повернулись все наставники из шоу «Голос. Дети»

22 января 2023, 04:28
Школьник из Чернушки успешно выступил на шоу «Голос. Дети» (0+). К нему повернулись все наставники.

Максим Хрулев, 12-летний житель Чернушки (Пермский край), сорвал бурные овации на «Слепых прослушиваниях» в проекте «Голос. Дети» Первого канала. К Максиму повернулись все три наставника. Мальчика в команду на оставшееся последнее место взял Баста. Максим пел «Нас не догонят» (второй сингл из альбома «200 по встречной» группы «Тату», выпущенный в 2001 году. Авторами песни являются Елена Кипер, Сергей Галоян и Валерий Полиенко). Видео выступления можно найти в телеграм-канале Properm.ru

#Общество#Шоу голос
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