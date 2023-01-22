Пермяк попытался убить малознакомого собутыльника двумя кухонными ножами

По данным следствия, ночью 30 октября 2022 года обвиняемый распивал спиртное вместе с сожительницей и мужчиной, с которым в тот же день познакомился возле магазина. Между малознакомыми мужчинами возникла ссора на почве ревности. В итоге обвиняемый, вооружившись двумя кухонными ножами, причинил два ранения потерпевшему.