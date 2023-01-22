Пермяк попытался убить малознакомого собутыльника двумя кухонными ножами

Posted 22 января 2023, 04:08
Published 22 января 2023, 04:08
Modified 2 марта 2023, 14:12
Updated 2 марта 2023, 14:12
Пермяк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
По данным следствия, ночью 30 октября 2022 года обвиняемый распивал спиртное вместе с сожительницей и мужчиной, с которым в тот же день познакомился возле магазина. Между малознакомыми мужчинами возникла ссора на почве ревности. В итоге обвиняемый, вооружившись двумя кухонными ножами, причинил два ранения потерпевшему.
С полученными травмами потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная помощь. По ходатайству следователя судом на период расследования уголовного дела в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.