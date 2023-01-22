Posted 22 января 2023, 13:22
Published 22 января 2023, 13:22
Modified 2 марта 2023, 14:12
Updated 2 марта 2023, 14:12
С 22 января по 1 февраля пермяки смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию.
— 22 января в 19:26 – начинается серия видимости МКС в Перми.
— 23 января в 18:39 (восход МКС на юго-западе)
— 24 января в 19:26 (юго-запад)
— 25 января в 18:37 (юго-запад)
— 26 января в 19:24 (юго-запад)
— 27 января в 18:37 (юго-запад)
— 28 января в 19:24 (запад)
— 29 января в 18:36 (юго-запад)
— 30 января в 19:24 (запад)
— 1 февраля в 19:23 (запад)
Указано точное время видимости в Перми, если орбита МКС существенно не изменится.
МКС - пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания).
МКС внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, построенный человечеством. Общая стоимость станции составляет более 150 миллиардов долларов.
Управление МКС осуществляется: российским сегментом — из Центра управления космическими полётами в Королёве, американским сегментом — из Центра управления полётами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Управление лабораторных модулей — европейского «Коламбус» и японского «Кибо» — контролируют Центры управления Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (Цукуба).