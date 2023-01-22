С 22 января по 1 февраля пермяки смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию.

— 22 января в 19:26 – начинается серия видимости МКС в Перми.

— 23 января в 18:39 (восход МКС на юго-западе)

— 24 января в 19:26 (юго-запад)

— 25 января в 18:37 (юго-запад)

— 26 января в 19:24 (юго-запад)

— 27 января в 18:37 (юго-запад)

— 28 января в 19:24 (запад)

— 29 января в 18:36 (юго-запад)

— 30 января в 19:24 (запад)

— 1 февраля в 19:23 (запад)