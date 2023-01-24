Годовая инфляция в Пермском крае оказалась выше, чем по Приволжскому федеральному округу и России

Posted 24 января 2023, 07:28
Published 24 января 2023, 07:28
Modified 2 марта 2023, 14:11
Updated 2 марта 2023, 14:11
В Пермском крае годовая инфляция в декабре прошлого года снизилась относительно ноября на 0,51 п.п., до 12,43%. Она осталась выше показателя по Приволжскому федеральному округу (11,93%) и по России в целом (11,94%), следует из статистики пресс-службы пермского отделения Уральского ГУ Банка России. Аналитики отмечают, что на замедление инфляции в регионе повлияли замедление роста затрат производителей продовольственных товаров, увеличение предложения на отдельных товарных рынках и сдержанный потребительский спрос.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и этой весной может опуститься ниже 4%. В текущем году она должна составить 5–7%.
Прирост цен на продовольственные товары в декабре по сравнению с ноябрем снизился с 12,17% до 11,64%. Более высокий, по сравнению с предыдущим годом, урожай сахарной свеклой повлек за собой снижение годовых темпов прироста его цены и, следовательно, динамики цен на кондитерские изделия. На фоне наращивания производства также снизились темпы прироста цен на сливочное масло, молочные и мясные продукты.
Аналитики Центробанка отмечают и снижение прироста цен на непродовольственые товары с 13,52% в ноябре до 12,41% в декабре. На это сильно повлияло охлаждение спроса потребителей на легковые автомобили, которое привело к снижению годового темпа прироста их цен. Годовое снижение цен на телевизоры и смартфоны, а также замедление удорожания компьютеров, косметики и парфюмерии произошло благодаря параллельному импорта (ввоз товаров без разрешения правообладателя).
Темп прироста цен на услуги за год в декабре прошлого года, наоборот, повысился с 13,20% до 13,70%. Основной причиной этого стало ускорение роста цен на коммунальные услуги: федеральные власти решили повысить тарифы ЖКХ не с 1 июля 2023 года, как планировали ранее, а с 1 декабря 2022 года.