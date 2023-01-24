Годовая инфляция в Пермском крае оказалась выше, чем по Приволжскому федеральному округу и России

Прирост цен на продовольственные товары в декабре по сравнению с ноябрем снизился с 12,17% до 11,64%. Более высокий, по сравнению с предыдущим годом, урожай сахарной свеклой повлек за собой снижение годовых темпов прироста его цены и, следовательно, динамики цен на кондитерские изделия. На фоне наращивания производства также снизились темпы прироста цен на сливочное масло, молочные и мясные продукты.