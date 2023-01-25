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Posted 25 января 2023, 08:25

Published 25 января 2023, 08:25

Modified 2 марта 2023, 14:11

Updated 2 марта 2023, 14:11

Осуждённого краевого чиновника переведут в медсанчасть ГУФСИН Пермского края

25 января 2023, 08:25
Сейчас Дмитрий Левинский госпитализирован в краевой клинической больнице.

Экс-начальника управления капстроительства Пермского края Дмитрия Левинского, приговорённого вчера к реальному сроку, переведут в медсанчасть ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом сообщает 59.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас Левинский госпитализирован в стационаре краевой клинической больницы. Как сообщает издание, после выздоровления осужденный будет переведён в следственный изолятор, а затем он будет этапирован к месту отбывания наказания, в колонию общего режима.

Вчера, 24 января, апелляционная инстанция Пермского краевого суда рассмотрела представление прокуратуры и согласилась, что в первой инстанции бывшему директору УКС Пермского края Дмитрию Левинскому был вынесен излишне мягкий приговор. По мнению гособвинения, ст. 64 УК РФ о смягчении наказания была применена Ленинским районным судом неправомочно.

За злоупотребление при возведении детской больницы в Кировском районе Перми Левинскому назначено 3 года 1 месяц лишения свободы в ИК общего режима. В этот срок включено прежнее наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка».

Также Левинский является подсудимым еще по двум уголовным делам: мошенничеству в особо крупном размере и взяточничеству. Оба рассматриваются в Ленинском райсуде.

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#Общество#Левинский
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