МегаФон готовится предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов

«Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок «ИнПлат» в периметре МегаФона позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов», — сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.