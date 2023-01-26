Посредник во взятке сотруднику ФСБ от подрядчика пермского кардиоцентра отказался признавать вину

Сегодня, 26 января, в Ленинском районном суде Перми начали рассматривать уголовное дело о взятке в 50 тыс. долларов сотруднику ФСБ. Изначально планировалось, что оно будет рассмотрено в особом порядке — обвиняемый в коррупции гражданин Молдовы Сергей Москалюк во время расследования заключил досудебное соглашение и дал признательные показания, в том числе — о действиях своих подельников.