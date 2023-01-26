Посредник во взятке сотруднику ФСБ от подрядчика пермского кардиоцентра отказался признавать вину

Posted 26 января 2023, 12:27
Published 26 января 2023, 12:27
Modified 2 марта 2023, 14:10
Updated 2 марта 2023, 14:10
Сегодня, 26 января, в Ленинском районном суде Перми начали рассматривать уголовное дело о взятке в 50 тыс. долларов сотруднику ФСБ. Изначально планировалось, что оно будет рассмотрено в особом порядке — обвиняемый в коррупции гражданин Молдовы Сергей Москалюк во время расследования заключил досудебное соглашение и дал признательные показания, в том числе — о действиях своих подельников.
Однако, на первом же судебном заседании Москалюк заявил, что вины не признает. Вследствие чего судья Наталья Гонштейн постановила рассмотреть уголовное дело в общем порядке. Теперь 3 февраля прокурор Анна Кисель зачитает обвинительное заключение и суд перейдет к допросу свидетелей.
Как известно из материалов уголовного дела, по поручению заместителя главного врача ФГБУ «ФЦССХ имени С.Г. Суханова Минздрава России (Пермь)» Ярослава Сугакова проживающий в Москве Москалюк согласился выступить посредником в передаче от представителя одного из поставщиков федерального медицинского центра взятки в сумме 50 тыс. долларов США сотрудникам ФСБ России. За эту сумму менеджеры от здравоохранения планировали прекратить оперативно-розыскные мероприятия, однако Москалюк был задержан при попытке отдать взятку сотруднику ведомства.
После ареста Москалюк признал свою вину в совершении преступления. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Бывшему заместителю главного врача центра им. С.Г. Суханова Якова Сугакова также было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Вчера стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего замглавврача было завершено сотрудниками второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю и направлено в суд.