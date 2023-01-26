Суд взыскал с подпольного банкира из Перми 8 миллионов рублей

Posted 26 января 2023, 04:50
Published 26 января 2023, 04:50
Modified 2 марта 2023, 14:11
Updated 2 марта 2023, 14:11
В бюджет взыскано 8 млн руб., легализованных в результате преступной деятельности группы подпольных банкиров. Деньги будут переданы в бюджет, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
С ноября 2015 г. по октябрь 2016 г. преступная группа на территории Перми, Пермского края и других регионов Российской Федерации вела незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Также указанные граждане создавали фиктивные юридические лица, сведения о которых направляли в налоговые органы, и использовали их для извлечения дохода. Всего лжебанкиры отмыли свыше 8 млн рублей.
В марте 2021 г. один из соучастников группы осужден Дзержинским районным судом Перми по п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенные организованной группой в особо крупном размере), п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, группой лиц по предварительному сговору) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Рассмотрение в суде дел в отношении остальных продолжается.
Законодательством предусмотрено, что полученный в результате противоправной деятельности доход подлежит взысканию в бюджет государства, прокурором в суд направлено в суд соответствующее исковое заявление.
Дзержинский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, признав все финансовые сделки ничтожными и взыскал с осуждённого всю сумму, полученную преступным путем. Решение суда не вступило в законную силу.