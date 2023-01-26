Суд взыскал с подпольного банкира из Перми 8 миллионов рублей

С ноября 2015 г. по октябрь 2016 г. преступная группа на территории Перми, Пермского края и других регионов Российской Федерации вела незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Также указанные граждане создавали фиктивные юридические лица, сведения о которых направляли в налоговые органы, и использовали их для извлечения дохода. Всего лжебанкиры отмыли свыше 8 млн рублей.