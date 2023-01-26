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Posted 26 января 2023, 05:09

Published 26 января 2023, 05:09

Modified 13 ноября, 06:03

Updated 13 ноября, 06:03

В год СВО пермяки пронесли в суды в 2 раза больше запрещенных предметов, чем в ковидный год

В год СВО пермяки пронесли в суды в 2 раза больше запрещенных предметов, чем в ковидный год

26 января 2023, 05:09
Фото: 1MI.
Пермяки пытались зайти в суды с оружием, электрошоками, ножами и наркотиками.

В Пермском крае за 2022 год приставы изъяли у посетителей судов 329 опасных предметов. Среди них было одно травматическое оружие, пять электрошоковых устройств, колюще-режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости. Эти вещи входят в список запрещенных к проносу в суд предметы, так как несут угрозу сотрудникам суда и посетителям.

Приставы отмечают, что чаще всего пермяки отвечают отрицательно на вопрос: «Есть ли у них с собой запрещенные предметы?». Однако осмотр помогает их найти. Например, у 56-летней женщины, которая посещала Добрянский суд, при осмотре нашли складной нож «бабочка» и электрошокер.

Кроме того, в прошлом году было задержано три человека, которые пытались пронести в суд подозрительные вещества. Экспертизы показали, что злоумышленники пытались пронести наркотики. За попытку проноса запрещенных предметов в суд могут составить административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ, по нему предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей.

В 2019 году приставы помешали пронести 358 предметов, в 2020 году — 75, в 2021 году — 157. Снижение эпизодов проноса предметов в 2020 и 2021 годах можно связать с ограничениями по COVID-19, в суды некоторые время в принципе не пускали слушателей.

#Общество
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