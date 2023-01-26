В год СВО пермяки пронесли в суды в 2 раза больше запрещенных предметов, чем в ковидный год

Кроме того, в прошлом году было задержано три человека, которые пытались пронести в суд подозрительные вещества. Экспертизы показали, что злоумышленники пытались пронести наркотики. За попытку проноса запрещенных предметов в суд могут составить административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ, по нему предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей.