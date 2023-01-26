В Кемеровской области на шести шахтах нашли нарушения

Четыре из угольных предприятий привлекли внимание из-за взрывоопасных нарушений: например, в шахте Березовская зафиксировано превышение допустимой концентрации метана, а в шахте Анжерская-Южная нашли нарушения в работе системы аэрогазового контроля. На других предприятиях нарушали требования промышленной безопасности. В результате Ростехнадзор наложил запрет на введение определенной деятельности на сроки от четырех до 90 суток.