«Жду суда». Единственную выжившую в смертельном ДТП на остановке в Перми ознакомили с уголовным делом

Posted 26 января 2023, 07:19
Published 26 января 2023, 07:19
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
Единственная выжившая в ДТП 24 сентября на остановке «Площадь Карла Маркса» Анна Аверина и ее адвокат еще в середине декабря ознакомились с материалами дела. Также с доказательствами следствия ознакомлены и родные трех погибших после того, как в остановку влетел Nissan Qashqai, пожилых женщин. Одна из них, считает Анна, фактически спасла ей жизнь — если бы старушки не оказалось на пути автомобиля, то травм могло быть значительно больше.
Срок предварительного следствия истекал 24 декабря 2022 года, но прокуратура перед направлением материалов в суд вернула их следователю для уточнения квалификации преступления. По словам собеседников в следствии, в обвинительное заключение будет внесено уточнение, что виновник происшествия сел за руль в болезненном состоянии, он сам предоставлял справки о COVID-19, а в соответствии с п. 2.7 ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Это подтверждается протоколом о правонарушении. Теперь в ближайшее время уголовное дело направят в суд.
Из-за уточнения с делом в январе 2023 года повторно знакомился подозреваемый, как рассказали журналисту Properm.ru родные погибших женщин, его зовут Сергей Ощепков. Защищает водителя Nissan Qashqai адвокат Олег Москалев. 70-летний виновник аварии, по информации журналиста Properm.ru, вину не признает и пытается доказать, что он потерял сознание во время управления автомобилем. Следствие предъявило ему обвинение по ч.5 ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Автоюрист Олег Москалев известен по судебным разбирательствам о ДТП на Шоссе Космонавтов, где насмерть была сбита Мария Крохалева. Москалев защищал сидевшего за рулем подростка Адила Мирзоева
Тамара Васильевна Голозина и ее закадычная подруга (ее имя мы не называем, поскольку редакцией не получено разрешение родных) 25 сентября уезжали в Санкт-Петербург по путевке. Дамы в свои «за 80» вели вполне активный образ жизни, рассказывает внучка Татьяна. Бабушка Тамара до выхода на пенсию была преподавателем сольфеджио. Женщину навещали ученики, внуки и правнуки, она часто встречалась со своими одногодками-подругами, рассказала позднее журналисту Properm.ru внучка. «У бабушки даже так называемого «похоронного чемоданчика не было, так она любила жизнь и даже не думала ни о чем таком», — говорит Татьяна.
Подруги ходили на выставки, ездили в другие города и совсем не чувствовали возраст. 24 сентября они вдвоем собрались перед путешествием съездить по делам, и пришли на остановку «Площадь Карла Маркса», чтобы поехать по городу. Авария прервала насыщенную жизнь 85-летних женщин.
Когда Тамара Голозина с подругой ждали автобус, к остановке подошли несколько молодых людей. Как они рассказывали в день ДТП Properm.ru, Тамара Голозина фактически спасла им жизнь и здоровье. Парни начали курить прямо в остановочном комплексе и пожилая женщина выгнала их, чтобы те не отравляли воздух людям. Буквально через несколько минут людей, стоящих здесь, разметало влетевшим Nissan Qashqai. Трое женщин получили травмы, Тамара Васильевна, которая оказалась на бампере автомобиля, скончалась до приезда скорой на ногах у 32-летней Анны Авериной. Подруга Голозиной погибла от травм по пути в больницу.
Первыми, по рассказам очевидцев, на место прибежали медики из ближайшего кардиодиспансера, они оказали первую помощь пострадавшим. Следом приехали бригады скорой помощи. Как позднее рассказывала журналисту Properm.ru Анна Аверина, ей казалось, что Тамара Голозина в первые моменты после ДТП еще дышала, но тяжелые травмы не оставили пожилой женщине шансов.
«О том, что бабушки не стало, я узнала первой. Накануне уехала в командировку в Екатеринбург, возвращалась за рулем. И тут мне звонит бабушка, беру трубку, а там: «Это врач скорой говорит, Тамара Васильевна вам кем приходится?» Я думаю, ну может давление, отвечаю: «Внучка». А мне: «Было ДТП, ваша бабушка погибла»… И после этого остаток дороги на три часа превратился в восемь часов, не могла ехать, все время плакала. До сих пор не могу поверить. Бабушка ни в какой помощи не нуждалась, одна жила, сама по магазинам, постоянно подруги были в гостях», — рассказала внучка Татьяна.
Во время следствия ни родные Тамары Голозиной, ни близкие других погибших в ДТП женщин не предъявили требований по возмещению морального вреда. Возможно, эти ходатайства будут поданы уже во время судебного процесса. «Но, — говорят все они, — вопрос не в деньгах. Никто даже не извинился перед людьми, перед горожанами за страшное ДТП в центре города».
Анна Аверина получила свои вещи, ставшие на три месяца вещдоками, после окончания предварительного следствия — уже в декабре. Но из всего — одежды, обуви, сумочки, она оставила себе только два флакона духов. «Сама сумка, все в ней — кроме флаконов спрея и духов — разорвано, разбито. Про одежду в больнице спросили, можно ли разрезать, чтобы снять, но все было и так разодрано. Остались целыми только кроссовки, они в крови были все, на них Тамара Васильевна лежала. Все вещи страшно воняли кровью, попросила бабушку их выкинуть», — рассказала журналисту Properm.ru Анна Аверина после ознакомления с материалами дела.
Посли выписки из стационара Анна поселилась в квартире у бабушки, молодая женщина пока сама не встает и нуждается в посторонней помощи. Всего она насчитала порядка двадцати переломов, полученных в ДТП — ключица, рука, ребра, тазовая кость. Были разорваны и повреждены внутренние органы. Травматологи говорят, что скоро будут заново учить Анну ходить. А пока — четыре стены комнаты, бабушка, соседка, подруги из Кишерти, любимый человек, в гости однажды зашла Татьяна Голозина, а также редкие визиты адвоката и следователя.
Анна рассказывает, что она не теряла сознание до приезда врачей, а может быть даже — до начала экстренной операции. Сейчас, спустя три месяца после трагедии, уже стерлись какие-то мелкие детали, но все, происходившее за пару минут и в момент ДТП, она помнит. Анна работает продавцом, в то субботнее утро она ехала на работу.
«Я сидела на скамейке в углу остановки, рядом — пожилая женщина, чуть поодаль — ее подруга, уже потом я узнала, что ее зовут Тамара Васильевна, она встала и отогнала закуривших парней. На светофоре по Белинского остановился автобус, который я ждала, и я начала подниматься, чтобы подойти на посадку. И в этот момент услышала какой-то страшный звук и увидела несущуюся на нас машину, потом машина врезалась в меня, а с бампера на ноги мне упала бабушка, она была еще жива. Я думаю, что ее тело смягчило удар. Если бы не Тамара Васильевна, возможно и я могла погибнуть. Она лежала у меня на ногах и сначала была еще жива. Из машины выбежал мужчина, он бегал вокруг и кричал на подходивших людей», — рассказала Анна. Рядом тонко и громко кричала от боли еще одна пострадавшая в ДТП.
Аня приехала в Пермь, чтобы найти хорошую работу и помогать маме и сыну. По профессии Анна — парикмахер, но пока нашла работу продавцом. Сын учится в Кишерти в школе, как все подростки — хулиганит. У мамы Анны несколько лет назад выявлено системное заболевание, и без помощи дочерей и матери ей сложно приезжать в Пермь на реабилитацию. Сейчас, из-за того, что Анна уже три месяца прикована к постели и нуждалась в постоянном присутствии бабушки, мама пропустила курс лечения. «Что дальше, как и когда я смогу работать и помогать родным — не понимаю», — сетует молодая женщина. Она очень благодарна врачам, по частям собравшим женщину после аварии и незнакомым людям — всем, кто сдавал кровь для Анны.
Пока у Анны ни на что нет сил — душевных и физических — даже чтобы начать самостоятельно делать лечебные упражнения. Впереди могут быть еще операции, врачи говорят, что вот-вот и нужно будет заново учится ходить. Больше всего женщина ждет, когда начнется судебный процесс. «Мне ничего не нужно от этого человека, просто посмотреть ему в глаза и понять, как можно с этим всем дальше жить и ни о чем не переживать, даже не извиниться. С требованиями возмещения вреда к виновнику ДТП пока не определились, будем решать уже во время суда», — говорит Анна.
Визг тормозов, и мыслей нет.
Сознание как будто меркнет,
И в памяти лишь яркий свет —
Событья жизни в киноленте.
В крови, не чувствуя границ
Просонья или же сознанья,
В потоке незнакомых лиц,
Что стал свидетелем свиданья,
На остановке возлежишь,
Почти не ощутив кошмара,
Как будто просто спишь,
И словно бы и нет удара…
Визг тормозов, и мир другой —
Он будто состоит из кадров:
На перепутье держит строй
Ненастный рок — невероятно.
Спадает шок, наотмашь бьет,
Что позвоночник будто хрустнул,
Всегда послушный пешеход
Стал жертвой пьяного разнудства.
И в тело вставлены штифты,
Как операции предвестье,
Но духом до конца сильны,
И зла накажется бесчестье.
Визг тормозов, но жизнь идет —
Сменяет дни раскраской яркой,
И никогда не подведет
Девиз о Господа подарке*!
*О жизни, что дана судьбой.
Предприниматель Денис утром ехал по своим делам по городу. Остановился на перекрестке перед «Площадью Карла Маркса». И в этот момент мимо него промчался Nissan Qashqai, рассказывает очевидец. Пока переключался светофор, водитель вышел из кроссовера и стал оглядывать машину. Денис доехал до места происшествия, запарковался чуть впереди и вышел, чтобы помочь людям.
«Когда я подбежал, водитель Nissan Qashqai осматривал повреждения у своего автомобиля, на потерпевших внимания, как мне показалось не обращал, от водителя чувствовался сильный запах алкоголя. (В материалах дела, сообщали ранее в полиции, есть заключения об отсутствии в анализах у Ощепкова алкоголя, — Properm.ru). К месту аварии стали подходить люди, подошли работавшие неподалеку дорожники, курившие у остановки парни. Мы услышали крики зажатых между кроссовером и остановкой людей и попытались их освободить. Начали на руках оттаскивать машину от остановки. И в этот момент водитель сел за руль и начал пытаться отъехать назад (включил заднюю передачу, зажглись задние ходовые огни) — если бы он сделал это, то под колесами оказались бы и мы. Мы открыли дверь и вытащили его из-за руля. Мы оттащили автомобиль на руках, начали оказывать первую помощь людям, в этот момент подбежали медики из кардиодиспансера. Я набрал «112», где мне сказали, что бригады скорых уже направлены к месту ЧП», — рассказал журналисту Properm.ru Денис.
После того, как к остановке стали подъезжать машины экстренных служб, Денис уехал по делам — да и нужно было освободить место для подъехавших скорых. Молодой человек две недели ждал, что полиция обратится к нему за показаниями, но когда появились сообщения в новостях о подробностях ДТП, Денис сам пришел к следователю и принес запись с видеорегистратора: «Там видно, что мужчина моментально после столкновения выскакивает из машины, у меня есть большие сомнения, что он был без сознания», — предполагает очевидец.
Трагедия на остановке «Площадь Карла Маркса» случилась еще 24 сентября. В правоохранительных органах уточняли, что 70-летний водитель Nissan Qashqai врезался в стоящих на ней людей из-за того, что не справился с управлением — по версии самого водителя автомобиля мужчине стало плохо. На месте ДТП погибла 85-летняя Тамара Голозина, затем скончались еще две пожилых женщины. 32-летняя Анна Аверина была доставлена в реанимацию и более месяца находилась на лечении.