«Жду суда». Единственную выжившую в смертельном ДТП на остановке в Перми ознакомили с уголовным делом

«Я сидела на скамейке в углу остановки, рядом — пожилая женщина, чуть поодаль — ее подруга, уже потом я узнала, что ее зовут Тамара Васильевна, она встала и отогнала закуривших парней. На светофоре по Белинского остановился автобус, который я ждала, и я начала подниматься, чтобы подойти на посадку. И в этот момент услышала какой-то страшный звук и увидела несущуюся на нас машину, потом машина врезалась в меня, а с бампера на ноги мне упала бабушка, она была еще жива. Я думаю, что ее тело смягчило удар. Если бы не Тамара Васильевна, возможно и я могла погибнуть. Она лежала у меня на ногах и сначала была еще жива. Из машины выбежал мужчина, он бегал вокруг и кричал на подходивших людей», — рассказала Анна. Рядом тонко и громко кричала от боли еще одна пострадавшая в ДТП.