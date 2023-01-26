properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2023, 05:39

Published 26 января 2023, 05:39

Modified 2 марта 2023, 14:11

Updated 2 марта 2023, 14:11

Жителя Добрянки выселили из квартиры из-за долгов по кредиту

Жителя Добрянки выселили из квартиры из-за долгов по кредиту

26 января 2023, 05:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Кредит
Мужчина также был должником по алиментам.

Житель Добрянки не платил банку за использование кредитных средств. Как следствие, должник лишился квартиры, сообщают в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Мужчина пренебрегал своими кредитными обязательствами и в суде представители банка потребовали выставить залоговое имущество — квартиру в Добрянке — на торги. Суд признал законными требования финучреждения к заемщику. Однокомнатная квартира в Добрянке была оценена в сумму порядка 750 тыс. рублей.

Судебные приставы арестовали квартиру и передали ее на публичные торги. Но недвижимость не заинтересовала покупателей, и приставы предложили банку оставить нереализованное имущество за собой. Представители кредитной организации согласились и приняли квартиру по акту приема-передачи имущества. Жильца обязали в кратчайшие сроки покинуть уже чужую квартиру. Но тот не торопился освобождать жилплощадь и скрывался от работников органа принудительного исполнения.

Оказалось, что добрянец являлся должником еще по одному исполнительному производству — о взыскании алиментов. В этой связи мужчину разыскали и доставили в отделение службы, где в его отношении был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Гражданину было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Также прикамцу вручили требование в течение пяти дней покинуть квартиру, иначе его вновь ждут административные санкции.

Мужчина выселился из квартиры и передал приставам ключи.

#Общество#Кредит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика