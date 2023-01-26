Жителя Добрянки выселили из квартиры из-за долгов по кредиту

Posted 26 января 2023, 05:39
Published 26 января 2023, 05:39
Modified 2 марта 2023, 14:11
Updated 2 марта 2023, 14:11
Житель Добрянки не платил банку за использование кредитных средств. Как следствие, должник лишился квартиры, сообщают в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
Мужчина пренебрегал своими кредитными обязательствами и в суде представители банка потребовали выставить залоговое имущество — квартиру в Добрянке — на торги. Суд признал законными требования финучреждения к заемщику. Однокомнатная квартира в Добрянке была оценена в сумму порядка 750 тыс. рублей.
Судебные приставы арестовали квартиру и передали ее на публичные торги. Но недвижимость не заинтересовала покупателей, и приставы предложили банку оставить нереализованное имущество за собой. Представители кредитной организации согласились и приняли квартиру по акту приема-передачи имущества. Жильца обязали в кратчайшие сроки покинуть уже чужую квартиру. Но тот не торопился освобождать жилплощадь и скрывался от работников органа принудительного исполнения.
Оказалось, что добрянец являлся должником еще по одному исполнительному производству — о взыскании алиментов. В этой связи мужчину разыскали и доставили в отделение службы, где в его отношении был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Гражданину было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Также прикамцу вручили требование в течение пяти дней покинуть квартиру, иначе его вновь ждут административные санкции.
Мужчина выселился из квартиры и передал приставам ключи.