Жителя Добрянки выселили из квартиры из-за долгов по кредиту

Оказалось, что добрянец являлся должником еще по одному исполнительному производству — о взыскании алиментов. В этой связи мужчину разыскали и доставили в отделение службы, где в его отношении был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Гражданину было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Также прикамцу вручили требование в течение пяти дней покинуть квартиру, иначе его вновь ждут административные санкции.