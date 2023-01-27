На «Азоте» обновили виртуальную версию производства аммиака

Posted 27 января 2023, 11:55
Published 27 января 2023, 11:55
Modified 2 марта 2023, 14:10
Updated 2 марта 2023, 14:10
В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» обновлен тренажерно-обучающий комплекс производства аммиака. Теперь он полностью соответствует реальному технологическому процессу.
Специалисты интегрировали в виртуальную версию производства установку осушки синтез-газа, которая была внедрена в отделении синтеза на агрегате аммиака №1 осенью 2022 года. Сейчас операторы дистанционного пульта управления (ДПУ) оттачивают навыки работы с новым оборудованием. Обучение на тренажере аммиака напоминает компьютерную игру-симулятор. Оператор использует два монитора: на один выведена копия центрального пульта управления агрегата, на второй — 3D-версия реального производства со всей запорно-регулирующей арматурой.
Отработка ведения нормального технологического режима и действий при различных сценариях неполадок на тренажере дает ценный опыт в нештатных и аварийных ситуациях, а также способствует предотвращению их возникновения. Знания и опыт операторов очень важны для безаварийной и безостановочной работы агрегатов аммиака.
На виртуальных агрегатах также актуализировали систему АСУТП, чтобы она полностью соответствовала реальности. Для обеспечения высокого качества 3D-графики установлены новые системные блоки.