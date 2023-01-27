На «Азоте» обновили виртуальную версию производства аммиака

Специалисты интегрировали в виртуальную версию производства установку осушки синтез-газа, которая была внедрена в отделении синтеза на агрегате аммиака №1 осенью 2022 года. Сейчас операторы дистанционного пульта управления (ДПУ) оттачивают навыки работы с новым оборудованием. Обучение на тренажере аммиака напоминает компьютерную игру-симулятор. Оператор использует два монитора: на один выведена копия центрального пульта управления агрегата, на второй — 3D-версия реального производства со всей запорно-регулирующей арматурой.