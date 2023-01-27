В Райском саду вновь похитили чугунные ограждения

Posted 27 января 2023, 11:12
Published 27 января 2023, 11:12
Modified 2 марта 2023, 14:10
Updated 2 марта 2023, 14:10
В Райском саду похитили секций чугунного забора. Об этом сообщил порталу Properm.ru активист Сергей Сюзёв. В администрации Перми уточняют, что по факту преступления уже подано заявление в полицию.
Сергей Сюзев отмечает, что в 2020 году эти же пролёты уже воровали и, после его обращения, секции восстановили. Также активист сообщает, что знает ещё о двух случаях похищения деталей забора в прошлые годы.