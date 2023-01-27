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Posted 27 января 2023, 11:12

Published 27 января 2023, 11:12

Modified 2 марта 2023, 14:10

Updated 2 марта 2023, 14:10

В Райском саду вновь похитили чугунные ограждения

27 января 2023, 11:12
Когда будут реконструировать забор, решат в этом году.

В Райском саду похитили секций чугунного забора. Об этом сообщил порталу Properm.ru активист Сергей Сюзёв. В администрации Перми уточняют, что по факту преступления уже подано заявление в полицию.

Сергей Сюзев отмечает, что в 2020 году эти же пролёты уже воровали и, после его обращения, секции восстановили. Также активист сообщает, что знает ещё о двух случаях похищения деталей забора в прошлые годы.

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#Общество#Криминал
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