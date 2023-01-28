Пятнистые кабанчики позировали егерям из Большесосновского охотхозяйства

Posted 28 января 2023, 08:23
Published 28 января 2023, 08:23
Modified 4 сентября, 06:08
Updated 4 сентября, 06:08
На фотоловушку охотоведов хозяйства «Большесосновское» попалось стадо пятнистых кабанов, рассказали в минприроды Пермского края. Камера расположена в месте проведения биотехнических мероприятий охотхозяйства, здесь егеря организуют подкормку и водопой для диких животных. Это делается для регулирования и сохранения поголовья зверей.
Пятнистые кабаны встречаются в дикой природе. Такой окрас достаточно распространен среди поголовья. В отдельных популяциях доля пятнистых особей достигает трети от общего числа зверей.
Пятнистые поросята могут появляться у обычных серо-черно-коричневых однотонных диких родителей. Жизнь у таких кабанчиков более безрадостна, потому что пятнистые кабаны заметнее для охотников и хищников.