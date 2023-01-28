Пятнистые кабанчики позировали егерям из Большесосновского охотхозяйства

На фотоловушку охотоведов хозяйства «Большесосновское» попалось стадо пятнистых кабанов, рассказали в минприроды Пермского края. Камера расположена в месте проведения биотехнических мероприятий охотхозяйства, здесь егеря организуют подкормку и водопой для диких животных. Это делается для регулирования и сохранения поголовья зверей.