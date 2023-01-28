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Posted 28 января 2023, 07:05

Published 28 января 2023, 07:05

Modified 2 марта 2023, 14:10

Updated 2 марта 2023, 14:10

Жителей Прикамья приглашают соревноваться с олимпийскими чемпионами

Жителей Прикамья приглашают соревноваться с олимпийскими чемпионами

28 января 2023, 07:05
Фото: Properm.ru.
5 марта в Прикамье пройдет любительский забег «Олимпийская лыжня».

Жителей Прикамья приглашают принять участие в IV благотворительном зимнем старте «Олимпийская лыжня» — одного из серии спортивных мероприятий 2023 года, приуроченных к 300-летию Перми. Забег состоится 5 марта на дистанции 1, 3, 5 и 10 километров. Организаторами события выступает благотворительный фонд Альберта Демченко при поддержке Министерства физической культуры Прикамья.

Регистрация на зимний старт доступна на официальном сайте «Олимпийская лыжня» до 4 марта включительно. Совместно с профессионалами, любителями и корпоративными командами на старт выйдут и участники Олимпийских игр из Пермского края.

Как рассказали организаторы, «Олимпийская лыжня» направлена на развитие массового лыжного спорта, приобщение населения к активным занятиям физической культурой и спортом, а также вовлечению в здоровый образ жизни. Все средства, вырученные в результате проведения мероприятия, направляются на реализацию программ благотворительного фонда имени Альберта Демченко.

Как сообщают в минспорта Прикамья, благодаря подобным событиям ежегодно количество систематически занимающихся физкультурой в регионе увеличивается на 1,5–2%.

#Спорт
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