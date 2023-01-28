Жителей Прикамья приглашают соревноваться с олимпийскими чемпионами

Как рассказали организаторы, «Олимпийская лыжня» направлена на развитие массового лыжного спорта, приобщение населения к активным занятиям физической культурой и спортом, а также вовлечению в здоровый образ жизни. Все средства, вырученные в результате проведения мероприятия, направляются на реализацию программ благотворительного фонда имени Альберта Демченко.