Компания, близкая к мэру Чайковского, забрала у города большое здание, и никто не смог ее остановить

Де-юре, в период заключения договора Востриков передал свою долю в доверительное управление второму совладельцу — Светлане Сергеевой, но де-факто не перестал быть выгодоприобретателем. За 2017 год он получил дивиденды в размере 2,8 млн рублей. В 2018 году краевая комиссия по рассмотрению вопросов соблюдения главами муниципалитетов требований антикоррупционного законодательства признала, что эти требования главой Чайковского нарушены. Вышел из состава учредителей компании Юрий Востриков только в 2019 году.