Компания, близкая к мэру Чайковского, забрала у города большое здание, и никто не смог ее остановить

Posted 30 января 2023, 02:00
Published 30 января 2023, 02:00
Modified 2 марта 2023, 14:11
Updated 2 марта 2023, 14:11
Прокуратура Пермского края начала проверку сделки по аренде и последующей покупке объекта муниципальной недвижимости в Чайковском. Речь идет о здании бывшего муниципального предприятия «Трансагентство». С просьбой в надзорный орган обратился парламентарий от Чайковского городского округа Дмитрий Новокрещенов, который хочет восстановить сроки подачи апелляционной жалобы и обязать возместить ущерб, причиненный муниципалитету.
История началась еще в ноябре 2016 года, когда администрация Чайковского муниципального района приняла решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия (МУП) «Трансагентство». Председателем ликвидационной комиссии была Алсу Каллимуллина. В ее задачи входило завершить деятельность юридического лица, а после удовлетворения требований кредиторов имущество передать собственнику — муниципальному образованию. Имущество — это одноэтажное здание площадью 228 кв. м по ул. Карла Маркса, 41.
Но в апреле 2017-го Каллимуллина и Светлана Сергеева, директор компании «Скиф», совладельцем которой был глава района Юрий Востриков, заключили договор аренды. На сделку обратила внимание прокуратура города Чайковского, поскольку никто не наделял ликвидационную комиссию правом заключать договор аренды, а значит, сделку нужно было признать незаконной (надзорное ведомство признало ее ничтожной).
Сделка была совершена в нарушение законодательства о противодействии коррупции, потому что Юрий Востриков являлся и бизнесменом, и главой района — одновременно. Это называется конфликт интересов.
Де-юре, в период заключения договора Востриков передал свою долю в доверительное управление второму совладельцу — Светлане Сергеевой, но де-факто не перестал быть выгодоприобретателем. За 2017 год он получил дивиденды в размере 2,8 млн рублей. В 2018 году краевая комиссия по рассмотрению вопросов соблюдения главами муниципалитетов требований антикоррупционного законодательства признала, что эти требования главой Чайковского нарушены. Вышел из состава учредителей компании Юрий Востриков только в 2019 году.
Однако, несмотря на все нарушения, договор аренды был заключен. Более того, он стал основанием для обращения компании «Скиф» в Управление земельно-имущественных отношений Чайковского городского округа с заявлением о выкупе арендуемого муниципального имущества без торгов (что разрешено по закону). Управление подготовило проект решения о включении имущественного комплекса по ул. Карла Маркса, 41 в прогнозный план приватизации, решение должны были поддержать местные депутаты.
Но дума Чайковского городского округа отказала в приватизации. И причину озвучили прямо: смущают условия, при которых был заключен договор аренды, послуживший основанием для обращения с заявлением ООО «Скиф» «с реализацией преимущественного права приобретения имущества из муниципальной собственности». Депутатами решено, что сданное в аренду муниципальное имущество приносит доход в бюджет, на эти средства решаются вопросы местного значения, важные для населения.
Но «Скиф» смогло через Арбитражный суд Пермского края обязать Управление земельных и имущественных отношений заключить договор купли-продажи. По информации Properm.ru, при рыночной цене раза в три большей, имущественный комплекс «Трансагентства» достался «Скифу» примерно за 5 млн рублей. Кроме того, на этапе аренды ремонтные работы засчитывались как «проведение неотделимых улучшений». Ну, а кто откажется вкладываться, если знает, что имущество перейдет в его собственность?
То, что договор аренды ничтожен, по мнению прокуратуры, и то, что представительный орган отказал во включении имущества в прогнозный план приватизации, не рассматривалось судом. Ведь прокуратура не пошла в суд признавать первоначальную сделку по аренде имущества ничтожной. Как, впрочем, впоследствии Управление земельных отношений не пошло в апелляцию обжаловать решение Арбитражного суда.
Представители думы Чайковского подняли было вопрос об апелляции, но представители «Скифа» обвинили их в препятствии законной предпринимательской деятельности, и депутаты не дали ход делу.
На месте работающего муниципального предприятия «Трансагентство» появилась «Пирожковая», принадлежащая бизнес-партнеру Вострикова, соучредительнице «Скифа» Светлане Сергеевой. Меж тем общественники предлагали сделать в помещении Многофункциональный центр, а то существующий находится очень далеко.
Заявление в прокуратуру Пермского края депутата Дмитрия Новокрещенова должно быть рассмотрено в ближайший месяц. Properm.ru продолжит следить за развитием событий.
«Скиф» осуществляет питание школ, садиков. Properm.ru уже писал о монополизации этого рынка компанией. Выручка предприятия «Скиф», по данным СПАРК, ежегодно выше 100 млн рублей. Чистая прибыль за 2021 год — 22 млн рублей. Три года назад они создали «конкурента» — ИП Батуев Н.М. Предприниматель работал раньше у Светланы Сергеевой поваром, а потом резко стал бизнесменом, постоянным участником закупок.