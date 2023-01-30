«Уралкалий» вновь стал одним из лучших в ESG-индексах Российского союза промышленников и предпринимателей

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в очередной раз включил «Уралкалий» в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности. По итогам 2022 года «Уралкалий» сохранил свои позиции в высшей группе А индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».