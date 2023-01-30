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Posted 30 января 2023, 11:23

Published 30 января 2023, 11:23

Modified 2 марта 2023, 14:10

Updated 2 марта 2023, 14:10

«Уралкалий» вновь стал одним из лучших в ESG-индексах Российского союза промышленников и предпринимателей

30 января 2023, 11:23
С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в очередной раз включил «Уралкалий» в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности. По итогам 2022 года «Уралкалий» сохранил свои позиции в высшей группе А индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия компаниями информации в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет приоритетные направления для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития.

Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определенный период времени.

Справка. Индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчетности составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области.
С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.
#Новости компаний
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