Пермяки продолжают массово болеть ОРВИ и гриппом

Posted 31 января 2023, 05:06
Published 31 января 2023, 05:06
Modified 2 марта 2023, 14:10
Updated 2 марта 2023, 14:10
В Пермском крае за неделю с 23 по 29 января было выявлено 26 215 случаев ОРВИ и гриппа — этот показатель ниже уровня прошлой недели на 1,6%. Больше всего заболевших приходится на группу «взрослые» — 58,4%, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
Лабораторный мониторинг показал, что среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) 2009 (свиной) и В, а также возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.
Сейчас приостановлена деятельность в 165 классах в 63 школах и в 88 группах в 53 детсадах.