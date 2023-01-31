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Posted 31 января 2023, 05:06

Published 31 января 2023, 05:06

Modified 2 марта 2023, 14:10

Updated 2 марта 2023, 14:10

Пермяки продолжают массово болеть ОРВИ и гриппом

Пермяки продолжают массово болеть ОРВИ и гриппом

31 января 2023, 05:06
Фото: 1MI.
Заболеваемость снижается, но незначительно.

В Пермском крае за неделю с 23 по 29 января было выявлено 26 215 случаев ОРВИ и гриппа — этот показатель ниже уровня прошлой недели на 1,6%. Больше всего заболевших приходится на группу «взрослые» — 58,4%, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Лабораторный мониторинг показал, что среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) 2009 (свиной) и В, а также возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Сейчас приостановлена деятельность в 165 классах в 63 школах и в 88 группах в 53 детсадах.

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