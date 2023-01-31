Пермяки продолжают массово болеть ОРВИ и гриппом

В Пермском крае за неделю с 23 по 29 января было выявлено 26 215 случаев ОРВИ и гриппа — этот показатель ниже уровня прошлой недели на 1,6%. Больше всего заболевших приходится на группу «взрослые» — 58,4%, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.