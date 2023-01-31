Прокуратура указала краевому предприятию на заваленные снегом пермские тротуары и парковки

Posted 31 января 2023, 15:17
Published 31 января 2023, 15:17
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Прокуратура Ленинского района проверила обращения жителей Перми на качество очистки от снега тротуаров и парковочных карманов.
Установлено, что в январе 2023 года краевым государственным бюджетным учреждением «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края была ненадлежащим образом организована работа по расчистке проезжей части, парковочных карманов и тротуаров от снега и льда на территории Ленинского района. Работы не всегда проводились своевременно и качественно, в связи с чем не обеспечивалось беспрепятственное движение транспортных средств и безопасное передвижение пешеходов.
По итогам проверки прокурором руководителю указанного учреждения внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, устранение фактических нарушений контролируется прокуратурой.