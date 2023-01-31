Прокуратура указала краевому предприятию на заваленные снегом пермские тротуары и парковки

Установлено, что в январе 2023 года краевым государственным бюджетным учреждением «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края была ненадлежащим образом организована работа по расчистке проезжей части, парковочных карманов и тротуаров от снега и льда на территории Ленинского района. Работы не всегда проводились своевременно и качественно, в связи с чем не обеспечивалось беспрепятственное движение транспортных средств и безопасное передвижение пешеходов.