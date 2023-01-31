В Перми будут судить 70-летнего пенсионера, влетевшего на автомобиле в четырех человек на остановке

Posted 31 января 2023, 06:48
Published 31 января 2023, 06:48
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении Сергея Ощепкова, устроившего смертельное ДТП на остановке «Площадь Карла Маркса». В ближайшее время дело будет направлено в суд, сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Водителя обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Экспертизы показали, что водитель иномарки был в болезненном состоянии во время ДТП, поэтому не справился с управлением. Во время расследования дела водитель был под подпиской о невыезде.
Авария случилась еще утром 24 сентября 2022 года. Автомобиль 70-летнего водителя врезался в остановку: на месте погибла одна пенсионерка, еще две — в больнице. Выжила только 32-летняя Анна Аверина.