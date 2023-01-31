В Перми будут судить 70-летнего пенсионера, влетевшего на автомобиле в четырех человек на остановке

Водителя обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Экспертизы показали, что водитель иномарки был в болезненном состоянии во время ДТП, поэтому не справился с управлением. Во время расследования дела водитель был под подпиской о невыезде.